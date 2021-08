(VIDEO) POKAZALI SVOJE OKRUTNO LICE: Talibani ubili slavnog komičara, dok su ga odvozili ovako im je pokazao da ih se ne boji

Pripadnici talibana u Afganistanu u svojim napadima ciljaju poznate kritičare njihova režima, usprkos tvrdnjama da su svojim borcima naredili da djeluju suzdržano, piše Human Rights Watch.

Navode da to pokazuje i nedavni slučaj pogubljenja Nazara Mohammada, popularnog komičara iz Kandahara, poznatog i kao Khasha Zwan, koji je na TikToku objavljivao skečeve koji uključuju pjesmice i šale. Navodno je radio i s lokalnom policijom.

22. srpnja talibanski su borci oteli komičara iz njegove kuće na jugu Kandahara, pretukli ga, a zatim strijeljali.

Na snimci koja prikazuje njegove posljednje trenutke komičar je zbijao šale o talibanima, zbog čega ga je jedan militant u automobilu više puta ošamario.

Nakon što se na društvenim mrežama pojavio video u kojem se vidi kako ga odvoze i maltretiraju, talibani su priznali da su ga njihovi borci ubili.

“Talibanske snage navodno su pogubile Kasha Zwana jer je ismijavao talibanske vođe”, rekla je Patricia Gossman, pomoćnica direktora u azijskom Human Rights Watchu.

“Njegovo ubojstvo i ostala zabilježena zlostavljanja demonstriraju njihovu spremnost da nasilno slome čak i najbenigniju kritiku”.

