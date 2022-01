(VIDEO) POGLEDAJTE KAKVA KAMERA TRAŽI MATEJA! Mreža za opasnost Srbije otkrila: ‘Ovime tražimo živu osobu koja je unutar objekta’

Autor: N.K

Mateju Perišu, 27-godišnjem Splićaninu koji je nestao u Beogradu prije deset dana uoči proslave Nove godine i dalje nema traga.

Potraga još nije dala nikakve konkretne rezultate, a u cijelom slučaju ima puno nepoznanica. Pao je snijeg, koji otežava potragu, a i vodostaj rijeke je porastao.

U potrazi za Matejem sudjeluje i Mreža za opasnost Srbije. Oni su nešto slično kao HGSS. Na instagramu su objavili kako termovizijskim kamerama pretražuju napuštene objekte.

Traže živu osobu

“Termovizijske kamere mzo Srbije aktivirane u pretrazi napuštenih objekata u sklopu potrage za nestalim Matejom Perišem iz Splita. Ove kamere koriste se u pretrazi za osobom koja je živa u slučaju da se krije ili da je zatvorena u nekom objektu.

Matejev otac Nenad kazao je za HRT da je s policijom razgovarao o mogućnosti da se zatraži pomoć drugih zemalja koje na raspolaganju imaju satelitske snimke lokacija na kojima je njegov sin posljednji put viđen.

“Je li moguće odrediti lokaciju gdje je?

“Ja sam razgovarao s njima i pitao je li to moguće pa ako je, to treba napraviti, da se eventualno zamoli i da se vidi jer on je imao mobitel kod sebe, taj mobitel je bio isključen, Je li moguće odrediti lokaciju gdje je, je li moguće vidjeti kretanje čovjeka?” rekao je Matejev otac.