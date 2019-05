(VIDEO) Pogledajte kako bi trebao izgledati Pelješki most

Autor: Dnevno/Dr. K.

Na gradilištu Pelješkog mosta prije dva dana zabijen je zadnji pilot. U morsko dno ispod budućeg mosta zabijeno je tako 148 stalnih pilota i dva testna. Kineski graditelji time su završili prvu fazu izgradnje.

Tim su povodom Hrvatske ceste objavile promotivni film koji po prvi puta donosi 3D simulaciju buduće ceste preko Pelješca.

U pitanju je, kažu iz HC-a, najveći nacionalni projekt izgradnje infrastrukture koji je zbog svoje veličine i složenosti podijeljen u više zasebnih ugovornih cjelina – izgradnju mosta Pelješac te izgradnju pristupnih cesta s kopna i s Pelješke strane.

Projektom je obuhvaćena izgradnja 32,5 kilometara ceste, od čvora Duboka kod Komarne do čvora Doli, na kojoj će biti dva tunela i dva vijadukta i četiri mosta od kojih je najzahtjevniji Pelješki most koji gradi kineski konzorcij. Most prelazi preko Malostonskog zaljeva u dužini od 2,4 kilometra.

Prometnu plohu na mostu čine dva kolnika, a svaki kolnik ima voznu traku i zaustavnu traku. Most ima i vjetrozaštitnu ogradu. Ukupna širina mosta iznosi 22, 5 metara, a visina pilona nad kolnikom iznosi 40 metara.

Hrvatske ceste, među ostalim, u filmu ističu da će najviša visina mosta iznad mora biti 100 metara, što je tek nešto niže od Zagrebačke katedrale, a da će se za izgradnju mosta utrošiti 33.700 tona čelika. Za ilustraciju se navodi da je za izgradnju Eiffelova tornja u Parizu trebalo 7300 tona čelika.