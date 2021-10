(VIDEO) ‘PODIGNI GLAS, REVOLICIJA NE UMIRE!’ Tisuće ljudi u Tunisu prosvjeduje protiv predsjednika

Najmanje 6.000 ljudi prosvjeduje protiv “državnog udara” tuniskog predsjednika

Najmanje je 6.000 ljudi izašlo na ulicu u nedjelju u Tunisu, što je najveći prosvjed protiv predsjednika Kaisa Saieda koji je 25. srpnja preuzeo izvršnu vlast, pod sloganom “Narod protiv državnog udara”.

Prosvjedni skup se događa tjedan dana nakon demonstracije potpore predsjedniku s više od 10.000 njegovih pristaša koji su došli iz čitavog Tunisa, rekli su izvori u policiji.

Unatoč policijskim kontrolama, više od 5.000 ljudi, po ocjeni promatrača, slijevalo se prema ulici Bourguiba kako bi prosvjedovali na poziv stranaka koje se protive predsjedniku, među kojima je i islamistička stranka Ennahdha.

Beautiful vibes, revolutionary chants and songs in the anti-coup protest #Tunisia

Cred: Yessine Bouriga#Tunisiacoup#مواطنون_ضد_الانقلاب pic.twitter.com/ImqylCfxOT

— Shaima Dallali (@ShaimaDallali) October 10, 2021