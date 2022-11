(VIDEO) ‘POČINITELJI ĆE BITI KAŽNJENI!’ Erdogan kipi od bijesa: ‘To je napad!’, spomenuo i jednu ženu

Zasad je najmanje šest osoba poginulo, a 53 ozlijeđeno u eksploziji u srcu turskog grada Istanbula u nedjelju poslijepodne, rekao je guverner grada.

Onima koji su ozlijeđeni pruža se pomoć, dodao je guverner Ali Yerlikaya. “Želimo Božju milost onima koji su izgubili živote i brz oporavak ozlijeđenima”, napisao je na Twitteru.

Yerlikaya je ranije potvrdio da se eksplozija dogodila u ulici Istiklal na trgu Beyoglu.

“Naše policijske, zdravstvene i vatrogasne ekipe poslane su na mjesto događaja”, rekao je.

Nazivajući eksploziju u Istanbulu u nedjelju poslijepodne napadom, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da će državne vlasti raditi na identificiranju odgovornih.

Erdogan je obećao da će kazna snaći one koji izvode terorističke napade na tursku naciju. “Prvi pokazatelji upućuju da je riječ o terorističkom napadu”, rekao je predsjednik novinarima i dodao da je “umiješana jedna žena”.

Erdogan je rekao da će on i njegovo izaslanstvo uskoro otputovati na summit G20 na Baliju u Indoneziji, kao što je planirano.

O eksploziji je pokrenuta istraga, izvijestila je državna službena novinska agencija Anadolu.

Ured glavnog javnog tužitelja u Istanbulu započeo je istragu, a dodijeljeno mu je pet javnih tužitelja, navodi agencija.

Gradski kazneni sud zabranio je emitiranje svih vizualnih i audio vijesti, kao i na stranicama društvenih medija, povezanih s eksplozijom, dodaje Anadolija.

