(VIDEO) POČEO VELIKI OBRAČUN NA KRVAVOJ FRONTI? Rusi likuju: ‘Odbili smo golemi napad, mislili su da smo tu slabi!’, Ukrajina moli za tišinu

Rusija tvrdi da su njihove snage odbile “veliku ukrajinsku ofenzivu” u jugoistočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck i ubile stotine ukrajinskih vojnika, ali novinske agencije nisu mogle potvrditi ovu izjavu, a ukrajinski dužnosnici zasad šute.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je Ukrajina napala sa šest mehaniziranih i dva tenkovska bataljuna na pet točaka duž fronte u južnom Donjecku, gdje Moskva već dugo sumnja da će Ukrajina pokušati prodor kroz teritorij pod kontrolom Rusije.

“Cilj neprijatelja bio je probiti našu obranu u, po njihovom mišljenju, najranjivijem sektoru fronte”, navodi se u priopćenju Ministarstva obrane objavljenom na Telegramu.

“Neprijatelj nije ispunio svoje zadatke, nije imao uspjeha.”

Zasad nije poznati je li navodni napad početak ukrajinske protuofenzive koju Kijev obećava mjesecima. Reuters nije mogao odmah provjeriti rusku izjavu, a ukrajinsko ministarstvo obrane i vojska nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Ukrajinski ministar obrane, Oleksii Reznikov, objavio je u nedjelju na Twitteru zagonetnu poruku, citirajući pjesmu ‘Enjoy the Silence’ grupe Depeche Mode. “Riječi su vrlo nepotrebne. Mogu samo naškoditi”, napisao je u tvitu.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je video na kojem se navodno nalaze ukrajinska oklopna vozila koja su eksplodirala nakon što su pogođena. Rusko ministarstvo priopćilo je da su ruske snage ubile 250 ukrajinskih vojnika i uništile 16 tenkova, tri borbena vozila pješaštva i 21 borbeno oklopno vozilo.

Ukrajina se mjesecima pripremala za protuofenzivu protiv ruskih snaga. U intervjuu objavljenom u nedjelju, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je Wall Street Journalu da je spreman pokrenuti protuofenzivu, ali je ublažio prognozu uspjeha upozorenjem da bi to moglo potrajati neko vrijeme i imati visoku cijenu.

“Ne znam koliko će trajati”, rekao je novinama. “Da budem iskren, to može ići na različite načine, potpuno različite. Ali mi ćemo to učiniti i spremni smo.”

Nakon traženja desetaka milijardi dolara zapadnog oružja za borbu protiv ruskih snaga, uspjeh ili neuspjeh protuofenzive vjerojatno će utjecati na oblik buduće zapadne diplomatske i vojne potpore Ukrajini.

Ukrajina je posljednjih tjedana nastojala oslabiti ruske pozicije, ali su njeni konkretni planovi bili obavijeni velom tajne jer nastoji zadati još jedan udarac mnogo većoj ruskoj vojsci. Mjesecima su se deseci tisuća ruskih vojnika ukopavali duž bojišnice koja se proteže oko 1000 km, pripremajući se za ukrajinski napad za koji se očekuje da će pokušati presjeći takozvani kopneni most Rusije prema poluotoku Krim, koji je Rusija anektirala godine 2014.

Dnevni brifing ukrajinskog glavnog stožera ne spominje navodnu veliku ofenzivu u Donjecku, ali kaže da je bilo 29 borbenih sukoba u regijama Donjecka i Luganska. Diljem zemlje, kažu u nedjelju, pokrenuli su ukupno 15 zračnih napada na neprijateljske trupe i presreli šest neprijateljskih dronova, te napali nekoliko zapovjednih mjesta, skladišta oružja i protuzračne sustave.

Anton Gerašenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, objavio je video u kojem se poziva na tišinu u pripremu vojnih akcija.

Ukrainian Armed Forces ask for silence in the information space 🇺🇦 pic.twitter.com/xoFHubylpV

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 4, 2023