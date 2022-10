(VIDEO) PLOČNICI PREPUNI MRTVIH TIJELA! Ljudi ih pokušavali reanimirati, jeza u Seulu: 154 osobe preminule u gužvi, broj žrtava bi mogao rasti

Južnokorejski predsjednik Yoon Suk-yeol proglasio je u nedjelju nacionalnu žalost nakon što su u stampedu za Noć vještica u prepunoj zoni noćnog života glavnog grada Seula poginule 154 osobe.

Na snimkama koje sada obilaze svijet vide se potresni trenuci gdje stotine djelatnika Hitne pomoći istovremeno oživljava ljude koji leže na podu.

Yoon je izrazio sućut zbog žrtava i poželio brz oporavak ozlijeđenima. “Ovo je doista tragično”, rekao je u izjavi. “Tragedija i katastrofa koja se nije smjela dogoditi sinoć se dogodila u srcu Seula”.

Gomila koja je slavila u popularnoj četvrti Itaewon pohrlila je u jednu uličicu u subotu navečer, rekli su službenici za hitne slučajeve, dodajući da bi broj žrtava mogao rasti.

Još 133 osoba je ozlijeđeno, rekao je Choi Sung-beom, šef vatrogasne postaje Yongsan, na brifingu na mjestu nesreće.

20 ppl in Itaewon, Seoul passed away and 80 ppl injured due to a lot of people assembled in Halloween.

I know Itaewon. I worked there 9 years ago. Itaewon is small and crowded place.

Since Govt lift restrictions, they went to Itaewon for the first time since 2019

Rest In Peace pic.twitter.com/9K6L8a69c9









— 𝙅𝘼𝙔 𝘾 (@ShutDa_Ur_Mouth) October 29, 2022