(VIDEO) PITALI SMO VUCU O IZBORIMA, IZVUKAO JE PIŠTOLJ! ‘Evo objavi ovo’: Pljesnuo rukama, pa iz opasača potegnuo, ‘malo treniram’

Autor: Ivor Kruljac

“Priznajem pred Bogom ja, priznajem pred svima. U pitanju je obljuba imala je 15 godina”

Pjeva Siniša Vuco u refrenu kad krene glazba pjesme “Maloljetna” jedan od metal hitova ovog poznatog splitskog pjevača koji se okušao u raznim žanrovima, popa, domaće ili narodne glazbe te rocka. Pjesma koja je za Split posebno zanimljiva zbog zgražanja, ali i nezadovoljstva drugih zbog tog istog zgražanja, oko seks skandala Puljkova zamjenika Bojana Ivoševića tijekom predizborne kampanje (podsjetimo, bio je prozvan zbog dopisivanja s maloljetnicom iz Srbije za koju se naposljetku ispostavilo da je lažni profil). No, kad se sve, a poglavito izborni glasovi zbroje i sami građani su tom skandalu presudili kao uzaludnom pokušaju diskreditiranja političkih protivnika.

Tako je Ivica Puljak u nedjelju slavio svoje fantastične izborne rezultate prvog kruga izvanrednih izbora u Splitu zbog kojih bi mogli zaključiti da se nimalo ne boji ulaska u drugi krug sa HDZ-ovim nestranačkim kandidatom Zoranom Đogašom, a o svemu smo htjeli čuti upravo komentar Siniše Vuce.





Iskusni glazbenik s političkim željama

Nekima zanimljiv zbog glazbe, drugima i zbog jedinstvenih izjava koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, Vuco i sam iza sebe ima politički angažman. Iako nije nikada osvojio vlast, Vuco se od početka stoljeća okušao više puta u izborima kako na lokalnoj tako i parlamentarnoj razini, a iznimka nisu bili ni lokalni izbori u Splitu 2021. godine, kada je, kao predsjednik splitskog ogranka HSS-a, bio i njihov gradonačelnički kandidat.

Naposljetku nije sudjelovao na izvanrednim izborima, iako je u svibnju za Dalmaciju Danas naveo kako za 2022. godinu želi imati svoju nezavisnu listu (HSS se priključio HDZ-u na izborima u potpori Đogaša), ali na kojoj ne bi bio gradonačelnički kandidat, već je htio dovesti jednog drugog čovjeka za kojeg je rekao kako bi pomeo i Puljka i Đogaša, već tada glavne favorite.

“Ovo je ekskluziva, iman čovjeka, ako Bog da i on bude pristao. Sad idemo nezavisno, imamo čovjeka koji će pomest sve u prvom krugu, to je to. Ako mi ovo uspije, to će ispast najbolji politički potez zadnjih 20 godina u gradu Splitu”, rekao je tada Vuco Dalmaciji Danas iako nije htio otkriti ime jer još tada nije imao njegovu potvrdu, a po svemu sudeći, nije ju ni dobio jer naposljetku nije sudjelovao na izborima.

Greška u komunikaciji

No, kako komentira izborne rezultate prvog kruga, pa i pokušaj diskreditiranja Puljka sex-gate aferom s obzirom da mu kao glazbeniku ljubav i njena sloboda nije strana (tim više ovisno kako shvatite pjesmu “Maloljetna”), nije bilo druge doli nazvati poznatog umjetnika koji, iako je imao više uspjeha u dobivanju ovacija publike, nego glasova građana, svakako je znan i za tu, ne baš laskavu ljudsku djelatnost.

“Halo?” Javio se Vuco hrapavog glasa, zvučeći kao da smo ga tek probudili.

Predstavivši se da smo iz Dnevnog, a prije nego smo do kraja objasnili o čemu bi razgovarali kratko je prokomentirao: “ne mogu sad, jučer sam (nerazumljiva riječ)”, te spustio slušalicu.









Ništa politika, samo novi album

Dok je purgerskom uhu autora ovih redaka, nerazumljiva riječ zazvučala kao “pio” Vuco nam se ubrzo javio i rekao kako je rekao da je “pivo”, odnosno pjevao po dalmatinski, a hrapavi glas koji smo čuli, očiti je dokaz kako je dao sve od sebe za jedno splitsko vjenčanje koje se poklopilo sa izbornom noći. Zatražili smo ga komentar na izborne rezultate, kampanju (nadajući se tu i malo prokomentirati te famozne SMS-ove), ali i koji su njegovi daljnji planovi.

“Ne želim o toj temi razgovarat. Trenutno sam okupiran obavezama u vezi moje struke a to je glazba”, rekao je Vuco potopivši nam nade za komentar na dva od tri pitanja. Međutim, kod trećeg je s nama podijelio vrlo zanimljive vijesti.

“Oko 1.9. nakon 11 i po godina mi izlazi novi album”, najavio je Vuco čija je glazba oduševila mnoge, a brojni su ga od milja, kako na koncertima pa i na društvenim mrežama prozivali i duhovnim vođom.









Glazba i trening

Rekavši kako će više detalja otkriti po izlasku albuma, Vuco je otkrio kako, tijekom odmaka od politike i povratka glazbenom stvaralaštvu, provodi slobodno vrijeme.

“Evo ovo objavi. U slobodno vrijeme malo treniram” napisao je poslavši nam snimku, na kojoj je pljesnuo rukama i u ekspresnoj brzini izvukao revolver iz opasača, zavrtio ga i vratio natrag kao i još nekoliko fotografija u kojima pokazuje svoj figuru i fizičku spremu koje mu je treniranje donijelo.

Iako se čini kako će politiku, barem za sada, ostaviti po strani, Vuco radi puno parom u glazbi, te mu je komponiranjem novog albuma umjesto političkih govora prioritet. Uz to, s obzirom na već priznatu popularnost njegova rada, zbog čega karte njegovih nastupa nerijetko bivaju “tražena roba u gradu”, nema razloga sumnjati kako će njegovi stari, a i novi obožavatelji, nadolazeći album pozdraviti s ovacijama kakve većina domaćih političara može samo sanjati. Čak i kad osvoje vlast.