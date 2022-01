(VIDEO) PILOTA IZVUKLI IZ AVIONA SEKUNDU PRIJE UDARA VLAKA! Dramatična snimka spašavanja: Od malene Cessne nije ostalo ništa, za dlaku izbjegnuta tragedija

U Los Angelesu u Kaliforniji srušila se Cessna 172 i pritom se zaustavila točno na pružnom prijelazu.

Policajci su ozlijeđenog pilota iz letjelice izvukli sekundu prije naleta putničkog vlaka koji je u potpunosti samljeo već oštećeni avion. Pilota su ubrzo prebacili u bolnicu, a nitko od 66 putnika u vlaku nije ozlijeđen.

Cijelu akciju snimile su kamere koje nose policajci na odorama, a sve se odvilo u nedjelju blizu policijske postaje kod zračne luke Whiteman. Muškarac je bio sam u zrakoplovu kad se zbog kvara motora srušio na ulicu i završio na željezničkom prijelazu, oko 14 sati po lokalnom vremenu.

“Pilot je imao ozljede po glavi, ali bio je pri svijesti i mogao je razgovarati s onima koji su mu priskočili u pomoć”, ispričao je za LA Daily News Victor Rodriguez, poslovođa obližnjeg restorana koji je bio među ljudima koji su odmah pohitali u pomoć unesrećenom muškarcu.

Još uvijek nije poznato je li strojovođa bio obaviješten o tome da se na pruzi nalazi avion.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022