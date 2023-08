(VIDEO) Pernar radio kaos na Tomaševićevoj presici: ‘Zašto me gurate, što to radite?’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet obišli su obnovljene prometnice i kružni tok nakon izvođenja radova asfaltiranja kolnika i nogostupa koje je Grad Zagreb završio u sklopu rekonstrukcije raskrižja Nova cesta / Kranjčevićeva / Božidara Adžije.

Taman je počela konferencija za medije kada ju je prekinuo bivši saborski zastupnik Ivan Pernar.

“Zašto me gurate, što to radite? Napadaju me ovi vaši ljudi! Zašto ste lagali da su tramvaji stari između 10-25 godina, a stari su 27? Zašto dijelite stanove mnigrantima, a imamo stambenu krizu u Zagrebu?”, optuživao je Pernar koji je prekidao Tomaševića.





Tomašević Pernaru: Odite svjedočiti po Zambiji

Iako fizički nije bio u kadru, glas mu je prepoznatljiv, a identificirao ga je i Tomašević.

“Bivši zastupniče Pernar, ovo je konferencija za medije, ne odgovaram na pitanje bivšim kvazi zastupnicima koji svjedoče po Zambiji, ako želite ugovoriti sastanak, možete to napraviti s različitim ljudima iz ureda ili Poglavarstva”, odgovorio mu je Tomašević.

“Mene samo zanima zašto ste lagali da ćete Jakuševac zatvoriti, može vas sram biti”, derao se dalje Pernar, na što mu je Tomašević još jednom poručio:

“Odite svjedočiti po Zambiji”.

Zatim je konferencija krenula dalje bez ometanja.