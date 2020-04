(VIDEO) PARIZ VEĆ TREĆI DAN U PLAMENU! Prosvjedi zbog karantene sve jači

Skupine mladih napale su interventnu policiju pirotehnikom i zapaljenim koševima za smeće trećeg dana nemira u pariškim predgrađima gdje je snažna prisutnost snaga sigurnosti zbog kontrole karantene povisila tenzije, a policijski sindikat upozorava da bi stvari mogli izmaći kontroli.

Francuska predgrađa poznata kao banlieues, u kojima žive siromašniji građani, većinom migrantskog podrijetla, često su poprišta iskazivanju nezadovoljstva prema društvenoj i gospodarskoj nejednakosti i navodnog žestokog postupanja policije.

U četvrti Villeneuve-La-Garenne, u kojem su u subotu krenuli prosvjedi nakon što je motociklist udario u otvorena vrata policijskog vozila, skupine mladih su u utorak prema snagama sigurnosti ispaljivale pirotehniku.

Neki lokalni stanovnici tvrde da je policija namjerno otvorila vrata kako bi prepriječila put motociklistu kojemu je zbog toga potrebna operacija noge. Snage sigurnosti objavile su da je istraga u tijeku.

U Francuskoj je izlazak iz kuće dopušten samo radi kupovine namirnica, odlaska na posao, liječenja ili vježbe.

Nemiri su u noći na utorak izbili i u susjednim četvrtima Gennevilliers, Clichy-La-Garenne i Asnieres.



Ovi događaji podsjećaju na 2005., kad je smrt dvojice mladića koji su bježali od policije u sjevernom pariškom predgrađu potaknula prosvjede diljem države koji su trajali tri tjedna.

To naglašava i Yves Lefebvre, čelnik najvećeg policijskog sindikata u Francuskoj, SGP Unite.

“Strahujem da će stvari u predgrađima eksplodirati. Moglo bi postati jako loše.”

Snage sigurnosti već se muče s nedovoljnim brojem policajaca jer ih je oko 10 posto bolesno, u izolaciji ili brinu za djecu tijekom karantene, upozorio je Lefebvre.

“Ako sutra izbije rašireno nasilje, imat ćemo problema kontrolirati ga bez policijskog sata i vojske koja će izaći upomoć”, zaključio je.

