(VIDEO) OZLIJEĐENE VOJNIKE KFOR-a VUKU PO PODU! Stižu dramatične snimke s Kosova, sve je više ranjenih: ‘Moraju se suočiti s pravdom’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Sve je veći broj ozlijeđenih na Kosovu. Prema posljednjim informacijama, u sukobu snaga KFOR-a i prosvjednika ozlijeđene su najmanje 53 osobe, od čega tri teže.

“Jedan muškarac je podvrgnut operaciji i u teškom je stanju jer ima prostrijelnu ranu, dok je druga osoba s teškim ozljedama u fazi dijagnostike”, rekao je za N1 šef Kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici Zlatan Elek.

KFOR, mirovna misija na Kosovu pod vodstvom NATO-a, osudila je nasilje.





“Suprotstavljajući se najaktivnijim prosvjednicima, više vojnika talijanskog i mađarskog kontingenta KFOR-a bilo je predmetom ničim izazvanih napada i zadobilo je traumatske rane s prijelomima i opeklinama uslijed eksplozije zapaljivih naprava”, stoji u priopćenju KFOR-a, prenosi agencija Reuters.

#NATO strongly condemns the unprovoked attacks against ⁦@NATO_KFOR⁩ troops in northern #Kosovo, which led to a number of them being injured. Such attacks are totally unacceptable. #KFOR will take all necessary actions to fulfil its UN mandate. https://t.co/A7p6ovxsLN — Oana Lungescu (@NATOpress) May 29, 2023

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani optužila je srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za situaciju na Kosovu









U objavi na Twitteru je napisala kako su srpske ilegalne strukture pretvorene u kriminalne bande napale kosovsku policiju, časnike KFOR-a i novinare.

“Oni koji izvršavaju Vučićeve naredbe da destabiliziraju sjever Kosova, moraju se suočiti s pravdom”, napisala je Osmani.

Serb illegal structures turned into criminal gangs have attacked Kosovo police, KFOR officers & journalists.





These unacceptable acts of violence should be condemned by all. Those who carry out Vucic’s orders to destabilise the north of Kosovo, must face justice. — Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) May 29, 2023

Društvenim mrežama kruže uznemirujuće snimke koje prikazuju ranjene vojnika KFOR-a. Na nekima se vidi kako ih ranjene vuku po podu.

🇷🇸🇽🇰⚡Footage of clashes in northern Kosovo between Serbs and NATO occupiers. pic.twitter.com/GnFQjk0X3k — Zlatti71 (@djuric_zlatko) May 29, 2023

The Serbs don’t joke. Clashes between KFOR forces and the Serbs in Kosovo…. pic.twitter.com/ihnp5ASzQ1 — Richard (@ricwe123) May 29, 2023

Predstavnici zemalja Kvinte u Prištini – SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Njemačke i Francuske – zatražili su od premijera Kosova Albina Kurtija da poduzme korake koji bi doveli do deeskalacije nasilja.