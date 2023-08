(VIDEO) Ovo je stan u Beogradu čiji je kvadrat 10 tisuća eura: ‘Lift se čeka po sat vremena’

Agent za nekretnine Luka Stokić na svom je Instagram profilu objavio snimku iz jednog od stanova najskuplje zgrade u Srbiji.

Naime, riječ je o stanu koji se nalazi u “Kuli Beograd”, neboderu od 42 kata, gdje cijena kvadratnog metra košta 10.000 eura. Stan koji je Luka imao priliku vidjeti obuhvaća 59 kvadratnih metara, a nalazi se na 27. katu.

Na snimci koja prikazuje stambeno-poslovni kompleks na Novom Beogradu nazvan West 65 Tower tako može vidjeti blagovaonicu s kristalnim lusterom i kuhinju te dnevnu i spavaću sobu s posebnom kupaonicom. U stanu se nalazi i kupaonica za goste.





‘Ne bih nikad ovdje živio’

Snimka je izazvala puno komentara. Ljudi pišu kako ih stan jako podsjeća na hotelski smještaj i da je zaista jako skup.

"Kičeraj s pogledom na prljavu rijeku", "Ovo je baš precijenjeno", "Ne može se ovo usporediti s dobrom kućom na selu", "Ne bih nikad ovdje živio. Dođe potres i ode sve", "Ništa specijalno, ovo je suviše sterilno", pišu ljudi u komentarima.









Iako je stakleni stambeno-poslovni kompleks na Novom Beogradu visok 155 metara i ima 40 katova, oni koji su tamo kupili nekretninu i nisu tako oduševljeni. Naime, žale se da ne radi klima i da nema mobilnog signala.

Osim toga, kažu da ne mogu lako doći do svojih stanova ili iz njih do prizemlja u 40-katnici 155 metara visok stakleni toranj, jer se na lift čeka i po sat vremena. Svjedoče da još mnogo toga ne odgovara luksuzu koji su plaćali i preko 5.000 eura po kvadratu, pa ističu da ne radi klima te da na pojedinim katovima u ovom neboderu uopće nema mobilnog signala.

‘Lift čekamo i do sat vremena’

Zgrada sa staklenom fasadom, otvorenim pogledom na Avalski toranj i, s druge strane, Frušku goru, s panoramom Beograda od 360 stupnjeva, privlači kupce koji u tom stambenom kompleksu mogu potrošiti novac.

Stanovi su podijeljeni na garsonijere od 38 kvadrata naviše, trosobne od 94 četvorna metra naviše, do penthousea u samom vrhu od 202 pa čak i 410 četvornih metara.

Cijena najjeftinijeg stana, odnosno garsonijere, iznosi više od 200.000 eura, dok oni najskuplji stoje preko dva milijuna eura. Neboder ima i shopping centar, teretanu, frizerski salon, tursku saunu i bazen dug 20 metara s temperaturom vode od 30 stupnjeva.

Iako bi svi sadržaji navedeni na stranicama tornja West 65 budućim stanarima trebali pružiti udobnost, sigurnost, komfor i luksuz, sudeći prema iskustvima prvih stanara, to nije tako.

Redakciji Kurira javili su se oni koji su već osjetili da za kulu West 65 nije sve onako kako se reklamira i da su zapravo platili veliki novac za nešto što ne radi u potpunosti. Kažu da zgrada, iako je dobila uporabnu dozvolu, još uvijek nije pogodna za život.

“Iako je 13. svibnja ove godine zgrada West 65 dobila uporabnu dozvolu i u nju se već uselilo preko 20 obitelji, sadašnji stanari, ali i kupci stanova, suočavaju se s problemima koje nisu mogli očekivati ​​niti sanjati kada su kupili stan u ovoj drugoj najvišoj zgradi u Beogradu” , kaže za Kurir jedan od stanara koji je želio ostati anoniman te dodaje:

“Bez obzira na to što je zgrada već puštena i useljeni su prvi stanari, ponekad se mučimo doći do svojih stanova, pogotovo onih na katovima. Čekanje na lift nerijetko zna potrajati i do sat vremena, bilo da idete gore ili dolje.”

‘Pomaknuli smo granice’

Uprava Westa 65 izbjegla je direktne odgovore na pitanja koja im je Kurir uputio, a povodom pritužbi prvih stanara da u objektu koji se reklamira kao luksuzan ne funkcionira ni približno sve kako bi trebalo:

“Kvalitet, sigurnost i udobnost stanovanja sinonim su za cijeli stambeni kompleks West 65. Zahvaljujući kvaliteti gradnje, načinu na koji sagledava potrebe stanara i komforu koji pruža, s pravom je postao obilježje Beograda i lokacija gdje se traži stan. Kao investitor smo ponosni jer smo uspjeli pomaknuti granice u cijeloj regiji, što svatko tko uđe u Tower vidi na prvi korak.”, napisali su.

No, izjava investitora o neviđenoj kvaliteti nije zadovoljila stanare skupih stanova.

“Stubište nije dovršeno, podovi sa zajedničkim prostorijama su još betonirani, klima ne radi! Također, na nekim etažama nema mobilnog signala, a stanari ne mogu neometano koristiti ni svoja parkirna mjesta”, kaže drugi stanar, koji je jako razočaran.