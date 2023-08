(VIDEO) Ovo je pakao: Vatra guta ljude, broj poginulih sve je veći

U stravičnom požaru koji je progutao višekatnicu u Johannesburgu, najvećem gradu Južnoafričke Republike, poginule su 52 osobe, javlja Guardian.

Glasnogovornik hitnih službi, Robert Mulaudzi, rekao je da je operacija potrage za zarobljenima u ruševinama i izvlačenja u tijeku i da je vjerojatno da će broj žrtava rasti.

#tremor and 38 people passed away in building fire in Johannesburg CBD, South Africa 💔🤧 pic.twitter.com/19yrl6q9Qq

Vlasti su priopćile da je vatra uglavnom ugašena, ali dim i dalje izlazi iz prozora spaljene zgrade u centru Johannesburga.

VIDEO: Aftermath of the building fire in Johannesburg, South Africa which killed at least 20 people and injured more than 40 others.

pic.twitter.com/kxcOmharUA

