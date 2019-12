(VIDEO) OVO JE JAKO TEŠKO GLEDATI: Uplakani vjeroučitelj, simbol štrajka prosvjetara, objavio POTRESAN VIDEO

Nakon 14 godina vrijeme je da se krene dalje”, kaže na početku videa Marin Miletić, vjeroučitelj široj javnosti najpoznatiji po kritiziranju Vlade na nedavnom velikom prosvjedu prosvjetara na Trgu. Index je ranije danas prvi objavio da je premješten iz Prve sušačke gimnazije u neku drugu. Ravnateljica s kojom su njihovi novinari razgovarali nije htjela otkriti koju.

U snimci koja traje 19 minuta Miletić objašnjava da uz potporu svoje Crkve ide dalje. Da čovjek uvijek mora ići dalje i “nikad ne smije napraviti step back, jer to ruši fundamente”, da je on u Prvoj sušačkoj gimnaziji napravio sve što je mogao i da se davao do zadnjeg atoma.

‘Slučajnosti ne postoje i vjerujem da je došlo vrijeme da ja idem dalje. Baš mi treba svježi zrak i jednostavno morao sam poći dalje. Hvala mojim kolegama. Dođete do jedne linije i nema step back, ako to napravite onda se sve urušava, onda sve padne, onda više niste svoji, onda se gledate u ogledalo i najgore je kad se čovjek sam sebi ne sviđa, kad misli da je sebe izdao, izdao svoje ideale za koje živi. Ja ne želim biti takav.’, izgovarao je u gorkim suzama vjeroučitelj.

‘Sve je slobodna, znate? Ponosan sam na svoj govor na Trgu. Ne bi slova mijenjao. Takav sam. To sam ja – Marin Miletić. Moram biti takav, nema druge.’, dodao je vjeroučitelj.

Za kraj zahvalio se svima i nadbiskupu i predstojnici i Danijeli ‘srcu srca mog’ kako je kazao, za svoju suprugu, kćerima Marti i Luciji.

Pogledajte video vjeroučitelja ‘Novi početak’ i promislite. ‘Život je borba, ako nije borba onda je predaja, ako je predaja onda je smrt!’, pokušao je tim riječima dovršiti misao, ali riječi su i dalje izlazile iz njega. Moćne riječi.