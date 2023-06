(VIDEO) ‘Ovo je izdaja, ovo je nož u leđa!’ Obratio se Putin, pozvao Ruse na jedinstvo i obećao Prigožinu ‘žestoki odgovor’

Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se javnosti vezano za državni udar koji je s petka na subotu izveo njegov bivši kuhar, šef plaćeničke skupine Wagner Jevgenij Prigožin.

Ruski predsjednik je rekao da je “ovo kriminalan čin i da će se Rusija braniti”.

Dodao je da svi trebaju biti jedinstveni te da ih se pokušava srušiti unutra.

“Ovo je nož u leđa”, rekao je. “Ovo je izdaja, branit ćemo domovinu”, dodao je. Usporedio je to sa situacijom u Prvom svjetskom ratu.

“Odgovor će biti žestok”, dodao je. “Radim sve kako bi odgovorio na ovaj napad i kako bi osigurao sigurnost našim građanima”, rekao je Putin. “Pozivam sve da ni na koji način ne sudjeluju u ovome”, kaže.

Watch live: Russian President Vladimir Putin is expected to make a televised address as Yevgeny Prigozhin, who has been a close ally of the president, accused the Russian military of killing his men in Ukraine

Latest: https://t.co/sj21NblU2S https://t.co/vgXxr0yzfA

— Sky News (@SkyNews) June 24, 2023