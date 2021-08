(VIDEO) OVO JE GRČKA NAKON ŠTO JE SVE IZGORJELO! Premijer: ‘Razmjeri štete paraju srce!’ Ispričao se građanima

Grčku je tjedan dana razaralo čak 586 šumska požara diljem zemlje u vrijeme toplinskog vala i snažnog vjetra.

Razmjeri štete su veliki. Snimke dronova i satelita otkrivaju da je riječ o tisućama hektara spaljenog terena.

Nastradale su stotine kuća i objekata, a ima i poginulih.

Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis ispričao se u ponedjeljak za popuste vlasti u borbi protiv katastrofalnih požara i odobrio 500 milijuna eura pomoći ljudima koji su izgubili domove i imovinu te za pošumljavanje opožarenih područja.

Razmjeri štete paraju nam srce. Ispričavam se zbog gubitaka koje ste pretrpjeli”, rekao je Mitsotakis. “Potpuno razumijem bol naših sugrađana dok su gledali svoje spaljene kuće i imovinu. Otkrit ćemo sve propuste i nitko neće izbjeći odgovornost”.

Premijer je obećao da će vlada stati uz sve stradale i odobrio 500 milijuna eura za regije Evia i Attica kod Atene. O ostalim mjerama pomoći ministri će raspravljati u utorak.

“Oni koji su izgubili domove i imovinu će biti obeštećeni. Spaljena područja biti će pošumljena”, rekao je Mitsotakis, dodajući da “klimatska kriza kuca na vrata čitavog planeta”.

