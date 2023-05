(VIDEO) ‘OVO JE BILO SAMOPONIŽENJE ZA RUSE!’ Detalj koji je otkrio puno, Putin nijemo gledao svoju vojnu paradu: ‘Druga najveća vojska na svijetu, rekli su?’

Autor: Dnevno.hr/L.B.

U Moskvi je u utorak u povodu Dana pobjede organizirana tradicionalna vojna parada. Doduše, ni blizu sjajna poput onih prijašnjih godina.

Naime, ono što je izazvalo veliku pažnju jest da je, kako se moglo vidjeti i u javnom prijenosu, u paradi sudjelovao jedan jedini tenk i to iz sovjetske ere, a bizarnost cijelog trenutka upotpunio je Vladimir Putin kako nijemo promatra taj jedan jedini tenk koji prolazi kroz Moskvu kao dio bitno reducirane vojne parade.

Tako je tenk T-34 star 83 godine, tradicionalno otvorio ovogodišnji prikaz ruske vojne moći ponajviše zbog simbolične uloge u Drugom svjetskom ratu. Naime, spomenuti tenk bio je ključan u pobjedi protiv nacističke Njemačke, međutim, tenk iz sovjetske ere obično prate moderniji borbeni strojevi u punom opsegu. No, ovog puta ništa od toga.





Ne tako sjajna parada

Zapadni analitičari sugeriraju da je odluka o ograničenju parade vjerojatno donesena kako bi se prikrili gubici koje su ruske oružane snage pretrpjele od invazije na Ukrajinu u veljači prošle godine.

Ruski dužnosnici, međutim, rekli su da će se opseg parade smanjiti nakon što je Ukrajina optužena za navodni napad dronom na Kremlj u pokušaju atentata na Vladimira Putina. Kijev je više puta zanijekao bilo kakvu ulogu u navodnom napadu.

Putin je iskoristio svoj govor na Dan pobjede kako bi optužio Zapad za vođenje rata protiv Rusije, poručivši kolonama vojnika na Crvenom trgu da se Rusija mora braniti od ‘”međunarodnog terorizma”.

Obraćanje Putina

Ruski lider obratio se javnosti ovim povodom, a inače je koristio ovu priliku da svima demonstrira rusku vojnu moć. No, ove godine, nakon više od 14 mjeseci rata u Ukrajini, vojna parada nije izgledala tako sjajno kao ranijih godina. To je izazvalo posebno zanimanje onih koji su pratili paradu, posebno jer se to dogodilo nakon što su se pojavila izvješća da Rusiji nedostaje tenkova i posade za tenkove, piše Newsweek.

Putin se tako na pozornici na Crvenom trgu obrušio na Zapad rekavši da je “protiv Rusije pokrenut pravi rat”. Pokušao je prikazati Ukrajinu kao “taoca” Zapada i ” neonacističkih” saveznika te je rekao da budućnost Rusije “počiva na vojnicima koji se bore u Ukrajini”.

‘Samoponiženje za Ruse’

Na paradi su Crvenim trgom tako pred tisućama ljudi prošli raketni sustavi Yars, S-400 i Iskander-M. Ipak, otkazan je tradicionalni zračni dio mimohoda povodom Dana pobjede.









Parada povodom Dana pobjede u utorak bila je skraćena u usporedbi s onom prošle godine koja se održala nešto više od dva mjeseca nakon početka rata i koja je također bila nešto skromnija nego prethodnih godina.

“Ova je parada bila zapanjujuće niske razine i zato je značajna”, rekao je za Newsweek Sergej Sumlenny, stručnjak za istočnu Europu.

“Mogli su pronaći desetak tenkova i topničkih oruđa. Ipak, imali su sasvim drugačiju stvar: paradu na kotačima, s jednim jedinim tenkom i paradu koja je najkraće trajala”, kazao je Sumlenny, dodajući da je ovo bilo “samoponiženje” za Ruse.









‘Druga najveća vojska na svijetu, rekli su?’

Članica ukrajinskog parlamenta Inna Sovsun komentirala je rusku paradu podijelivši na Twitteru kratki video u kojemu se vidi jedan jedini tenk.

“Ruska parada za Dan pobjede, koja prikazuje njihovu impresivnu vojnu snagu s…tenkom iz vremena Hladnog rata? Druga najveća vojska na svijetu, rekli su?”, napisala je.

Russia’s Victory Day parade, showcasing their impressive military prowess with…a tank from the Cold War times? Second biggest army in the world, they said? pic.twitter.com/TPM1NW1bpJ — Inna Sovsun (@InnaSovsun) May 9, 2023

Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, rekao je da na paradi u Moskvi nije bilo modernih tenkova, borbenih vozila pješaštva ili avijacije.

“Bila je to jedna od najmanjih parada u ruskoj povijesti, trajala je manje od 10 minuta”, napisao je.