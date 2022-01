(VIDEO) OVAKO SE MLATE POLITIČARI DRUGDJE! Prava ‘makljaža’ pred kamerama: Penjali se na klupe, hrvali se, opći kaos u Hondurasu

U petak je prisegnuo privremeni predsjednik Kongresa u Hondurasu, Jorgea Calixa, a usred prisege izbila je tučnjava u kongresnim dvoranama.

Dok je Calix polagao prisegu, neki zastupnici iz iste stranke popeli su se na podij, što je dovelo do tučnjave. Ljudi su vikali: “Izdajice!”

Calix, članovi koji prosvjeduju i novoizabrani predsjednik Xiomara Castro su svi iz iste stranke, Stranka slobode i utemeljenja ili Libre.

Brawl erupts in #Honduras Congress during new president’s swearing-in

— Ruptly (@Ruptly) January 22, 2022