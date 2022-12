(VIDEO) ‘OVAKO SE JE*E!’ Zloglasni Kadirov frapirao javnost, na televiziji izveo bizaran show: ‘Sada su neke stvari o neuspjesima ruske vojske puno jasnije’

Da se čečenski vođa Ramzan Kadirov voli javno hvalisati te zdušno radi na održavanju slike imidža opakog ratnika, već je općepoznato. Iako mu Prada čizme nisu baš pomogle održati tu sliku.

Tako se diljem interneta mogu vidjeti fotografije i videi na kojima se razmeće bogatstvom, fotografira s vatrenim oružjem te mentorira neke svjetske MMA borce.

Međutim, posljednjom je ‘predstavom’ za javnost koju je upriličio u bizarnoj televizijskoj emisiji na ruskoj državnoj televiziji.

Naime, iako je poznato da sadržaj ruskog državnog medija svakim danom od početka invazije na Ukrajinu, šokira svjetsku javnost, budući se ne libe u eteru zazivati nuklearni rat te otvoreno prijetiti zapadnom svijetu, Kadirovljev show koji je izveo, nadmašio je sve do sada.

Čečenski je zloglasni vođa u emisiji tako legao na pod i stao raditi sklekove.

Meanwhile in Russia: Ramzan Kadyrov decided to impress everyone by attempting to do some push-ups.

pic.twitter.com/o3Vd7WZAiH

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) December 29, 2022