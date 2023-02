(VIDEO) OPET NLO? NEOBIČAN OBJEKT NA PLAŽI! Ovaj je uočen i jasno vidljiv, zatvoren je cijeli prostor oko neidentificiranog objekta

Japanska javnost uznemirila se u utorak u jutarnjim satima nakon objekta koji su uočili.

Policija je potpuno zabranila pristup poznatoj plaži Enshuhama u gradu Hamamatsu što je dodatno podiglo oprez na visoku razinu.

Dogodilo se to nakon što je na obali pronađen neidentificirani objekt, svojevrsna sumnjiva kugla promjera od oko metar i pol.

Sumnja se da je napravljena od metala, javljaju lokalni mediji.

Misterioznu kuglu otkrio je jedan stanovnik toga područja. Kako se saznalo, policiju je pozvao u 8:45 po lokalnom vremenu, javlja Daiichi TV.

Objekt koji je uzbunio javnost pregledavaju specijalci koji su stigli na mjesto događaja vrlo brzo nakon dojave.

Fotografije objekta odmah su poslane Japanskim snagama obrane i Obalnoj straži. Zasad nema više informacija o tome.

⚡️An unknown object was found on the coast of Japan.

— FLASH (@Flash_news_ua) February 21, 2023