(VIDEO) ‘OH, MONIKA, MONIKA, C’ MON BABY!’ Profesor kemije u Zagrebu stenjao, bijelo curilo iz otvora: Učenici gimnazije u nevjerici

Autor: Dnevno.hr

U snimci za koju tvrde kako već neko vrijeme kola društvenim mrežama, profesor jedne zagrebačke gimnazije koristio je, u najmanju ruku, zanimljivu metodu podučavanja.

Naime, profesor je na satu kemije tijekom izvođenja pokusa sa sapunicom simulirao ejakulaciju, proizvodeći zvukove. Izgovarao je pritom i ime bivšeg predsjednika SAD-a Billa Clintona, ali i njegove svojevremene pripravnice i ljubavnice, Monice Lewinski.

“Začepim, držim čepom… Gore… Dolje će postati vruće… Shake it, baby … I’m shaking, sir… Oh, oh… C’mon baby… I’m Bill Clinton… Oh, Monica, Monica…”, može se čuti u videu koji možete pogledati u nastavku.





Ravnatelj: ‘Do sada nisam bio upoznat s ovom snimkom’

Učenici te gimnazije za 24 sata su rekli kako snimka nije novost te da već neko vrijeme kruži internetom.

“Cijela škola zna za nju, nadam se da se ništa neće dogoditi onima koji su snimali, jer nam to zabranjuju, ali mislim da se ovo moralo snimiti” rekao je jedan od učenika.

Iz škole su za dnevnik negirali saznanje o postojanju ove snimke, te misle reagirati nakon što su je vidjeli.

“Do sad nisam bio upoznat s ovom snimkom. Škola i ja ćemo provesti internu istragu kako bi utvrdili okolnosti u kojima se to dogodilo, kada i gdje. Osobno ovo smatram neprimjerenim, a nakon utvrđivanja okolnosti na primjeren način ćemo kao škola reagirati”, objasnio je ravnatelj te gimnazije.