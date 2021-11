(VIDEO) ODRŽAO JE LEKCIJU NEKOM SLINI S VRAČARA!’ Komšić ponizio srpskog novinara! O ovom potezu još dugo će pričati

Autor: Daniel Radman

Bosansko-hercegovačka javnost oduševljena je reakcijom hrvatskog člana predsjedništva BiH Željka Komšića, nakon što je ovaj prekinuo intervju s novinarskom srpske novinske agencije Tanjug.

Razlog? Negiranje genocida u Srebrenici.

Novinar mu je tijekom intervjua priznao kako zločin u Srebrenici ne smatra genocidom, već strašnim zločinom, još se i ogradio da nije bitno što on smatra, no Komšić je ostao dosljedan.

Nije to moj stav, to piše u presudama

“Ne, genocid je počinjen, tako piše u presudama međunarodnog suda. Genocid, ne strašan zločin. Strašni su neki drugi zločini, ovo je genocid“, rekao je svom sugovorniku.

“Tanjugovac” mu je replicirao, rekao je da je to Komšićev stav, a ovaj mu je održao i drugi dio lekcije. “Nije to moj stav, već to piše u presudama“, na što se novinar nadovezao s opaskom “s kojima ste Vi suglasni”.

“Vi niste?”, uzvratio mu je član predsjedništva BiH. Kad mu je odgovorio da nije, Komšić je skinuo mikrofon, popularnu “bubicu”, ustao i poručio mu da će morati “s nekim drugim raditi intervju”.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić prekinuo je intervju za srbijansku novinsku agenciju Tanjug nakon što je novinar rekao da ne priznaje presude za genocid u Srebrenici pic.twitter.com/Lc5by8PFIh — Istraga.ba (@IstragaB) November 9, 2021







Koliko je oduševljenje izazvao, govori i to da je inače “ozbiljno” Oslobođenje posve otpustilo kočnice i donijelo tekst s reakcijama građana s društvenih mreža, a čak se nisu libili u naslov staviti “Održao je lekciju nekom slini sa Vračara, ovako se postupa sa negatorima genocida”.