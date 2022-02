(VIDEO) ODJEKNULE DVIJE EKSPLOZIJE U ABU DHABIJU: Strah i panika u Emiratima, sumnja se na teroristički napad

Dvije jake eksplozije potresle su večeras (utorak) oko 8.45 po srednjeueropskom vremenu Abu Dhabi, jednu od “prijestolnica luksuza” u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Svjedoci govore da su čule detonacije u trenucima dok je grad bio prepun ljudi. Ulicama su odjekivale sirene, jake policijske snage patrolirale su centrom grada, a na teren su izašle i spasilačke službe. Iz predostrožnosti zatvorene su i autoceste.

Neslužbene informacije govore da se prva eksplozija čula iz trgovačkog centra, a na videu koji je objavljen na Twitteru može se vidjeti kako gori neboder u središtu grada. Državna novinska agencija javila je da je Civilna obrana ugasila požar u neboderu te da nema žrtava. Kao uzrok eksplozije navodi se curenje plina.

No, nije isključena ni mogućnost terorističkog napada o kojem se bruji neslužbenim kanalima, prije svega na društvenim mrežama. Prve sumnje tu su usmjerene na jemensku pobunjeničku skupinu Huti koja je preuzela odgovornost za napad na Abu Dhabi 17. siječnja u kojem su stradale tri osobe. Napad je tada izveden dronovima koji su izazvali eksploziju cisterne.

Reports of various explosions in #AbuDhabi. Heavy presence of police & emergency response teams outside a tower that may have been hit by a rocket. This comes after a time the Houthi leader Abdul Malik Al-Houthi warned that UAE isn’t safe anymore.#Dubai #UAE #Yemen #Houthi pic.twitter.com/LHl5e2KjbO

— Dr. Khayre (@HSKhayre) February 8, 2022