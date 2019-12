(VIDEO) Novinarsko pitanje o ulaganju u školu grohotom nasmijalo Radimira Čačića!

Autor: Dnevno.hr

Ponekad novinarska pitanja političarima znaju biti smiješna. Tako se varaždinski župan Radimir Čačić slatko nasmijao na pitanje kolege novinara N1 Ivana Skorina. Boraveći u Ivancu zajedno s ministricom obrazovanja Blaženkom Divjak koja ima i pametnu učionicu novinari su ga upitali koliko županije ulažu u obrazovanje, a koliko pomaže resorno ministarstvo.

Ako ste propustili ovako je izgledao početak odgovora Radimira Čačića danas, ne vidi se u kadru, ali ministrica Divjak je odmah do njega.. #n1info pic.twitter.com/KDFDlVLMRg — Ivan Skorin (@IvanSkorin) December 11, 2019

Čačić je na to pitanje prasnuo u smijeh i odgovorio:

‘Resorno ministarstvo: nula. Nula zarez nula zarez nula.’

Na pitanje koliko je novca od Ministarstva došlo za pametnu učionicu, odgovorio je:

‘Nula zarez nula zarez nula.’

‘Dakle ovo je jedna lijepa škola. Mi smo u mom prvom mandatu uložili 43 milijuna ovdje u Grdau Ivancu u škole, nakon toga se osam godina nije uložilo ništa. Nitko. Ni grad, ni županija ni država. Nakon toga, u drugom mandatu do sada 18 i nešto milijuna. Ostala nam je samo OŠ Ivanec za koju su projekti napravljeni. Čujem od gradonačlelnika da će se ovih dana poslati suglasnost. Ministrica je poslala pismo da je suglasna i očekujem da krenemo odmah u roku ništa, čim dobijem te papire. To je zadnja škola. Ono gdje će Ministarstvo obrazovanja uložiti u velikom iznosu, to je škola u Iliji za koju su završeni natječaji, postoji sporazum sa Ministarstvom i ono sudjeluje sa 80 posto. 15 posto sudjelujemo mi i pet posto lokalna samouprava’, rekao je Čačić.