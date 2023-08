(VIDEO) Novi napadi u Ukrajini, snimljen trenutak udara: U Černihivu je mnogo mrtvih, eksplozija i u Kijevu

Sedmero ljudi je poginulo, a 90 je ozlijeđeno u subotu u ruskom raketnom napadu na središte sjevernog ukrajinskog grada Černihiva, rekao je ukrajinski ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko.

Strahuje se da će broj mrtvih još rasti.

Navodi da je u napadu pogođeno kazalište i sveučilište u središtu grada te da je ozlijeđeno i 11 djece.

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.

Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023