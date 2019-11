(VIDEO) NOVI ‘INCIDENT’ U LONDONU: Jedna osoba prostrijeljena, pet ljudi ozlijeđeno

Na Twitteru je objavljena velikia količina snimaka na kojima se vidi blokirani London Bridge te brojna policijska vozila.

Policija je opkolila London Bridge nakon što su dobili dojavu da je netko zapucao iz vatrenog oružja.

Glasnogovornik policije je rekao “Mi trenutno rješavamo incident na London Bridgeu. Molimo pričekajte za opširnije vijesti”.

Ljudi pišu na Twitteru da su čuli pucnjeve.

Direktor The Suna javlja “kamion je na cesti, mnogo policije i glasine da je netko zapucao?”

“Velika strka na London Bridgeu. Deseci policijskih službenika i vozila na terenu.”

Na twitteru je objavljen video koji potvrđuje glasine o pucnjavi.

Scotland Yard je potvrdio za The Guardian da je policija dobila dojavu o osobi koja je napala građane oštrim predmetom. Jedna osoba je privedena i ‘nekoliko’ ranjeno.

