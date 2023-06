(Video) Nova katastrofa u Ukrajini! Uništena velika brana kod Hersona: Pljušte optužbe, Zelenski sazvao hitan sastanak

Nova velika eskalacija u Ukrajini, ogromna brana Kakhovka, koja se nalazi u južnom dijelu zemlje pod kontrolom Rusije, dignuta je u utorak u zrak poplavivši okolna područja, izvijestio je Reuters, pozivajući se na izvore s obje strane.

Nepotvrđene videosnimke na društvenim mrežama prikazuju niz intenzivnih eksplozija oko brane dok drugi video pokazuje kako voda nadire kroz ono što je od brane ostalo.

Kakhovka, visoka 30 metara i duga 3,2 km, izgrađena je 1956. na rijeci Dnipro kao dio hidroelektrane Kakhovka. Sadrži rezervoar koji opskrbljuje vodom poluotok Krim, koji je Rusija anektirala 2014., i nuklearnu elektranu Zaporožje, koja je također pod ruskom kontrolom.

Ukrajinska vojska okrivila je Rusiju za rušenje brane, dok je visoki dužnosnik postavljen od strane Rusije rekao da je rušenje “ozbiljan teroristički napad”.

Još uvijek nema “kritične opasnosti” za nuklearnu elektranu Zaporožje zbog rušenja brane Nova Kakhovka, istaknula je u utorak ruska državna agencija TASS, citiravši dužnosnika u regiji Zaporožje koji ima potporu Moskve.

Visoki dužnosnik kojeg je postavila Rusija u okupiranoj južnoj Ukrajini u utorak je priznao da su noćni udari uništili dijelove brane Nova Kakhovka, demantirajući ranije komentare da nije nastala nikakva šteta.

Gradonačelnik Nove Kakhovke Vladimir Leontijev rekao je da je napad na branu “ozbiljan teroristički napad”, izvijestio je ruski državni medij TASS. Dodao je da je voda iz akumulacije Kakhovka počela nekontrolirano curiti nizvodno.

On tvrdi da nema potrebe za evakuacijom, iako ukrajinski dužnosnici tvrde da su evakuacije oko brane već počele. CNN navodi da je Leontijev ranije informacije da je brana srušena nazvao ‘glupostima’.

Policija i djelatnici hitne pomoći spremni su za evakuaciju civila iz potencijalnih poplavnih područja dok voda izbija iz uništene brane Nova Khakova u južnoj regiji Herson, priopćilo je ukrajinsko Ministarstvo unutarnjih poslova u utorak.

S obzirom na porast razine vode, Ministarstvo je pozvalo sve koji se nalaze u “opasnoj zoni” da isključe sve električne uređaje, ponesu dokumente i potrepštine te se pobrinu za “svoje najbliže i kućne ljubimce”.

Prema ministarstvu, “opasna zona” uključuje sela Mykolaivka, Olhivka, Liovo, Tiahynka, Poniativka, Ivanivka, Tokarivka, Poniativka, Prydniprovske, Sadove i okrug Korabel Island u gradu Hersonu.

“Imajte povjerenja u policiju, spasioce i naše branitelje”, stoji u priopćenju Ministarstva. “Neprijatelj pokušava širiti dezinformacije, osloboditi se odgovornosti za još jedan zločin.”

Ukrajinska nacionalna policija traži od ljudi u pogođenim selima da se evakuiraju te na aplikaciji Telegram poručuju da vodostaj raste i svi koji se nalaze u zoni opasnosti moraju isključiti sve električne uređaje, ponijeti dokumente i osnovne stvari, zaštititi obitelj i kućne ljubimce te se pridržavati uputa spasilaca i policije.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski održat će hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu nakon rušenja brane Nova Kahovka, rekao je u utorak tajnik vijeća Oleksij Danilov.

Evakuacije iz područja potencijalnih poplava već su počele, prema Oleksandru Prokudinu, šefu regionalne vojne uprave Herson, kojeg je imenovala Ukrajina.

Zelenski je za uništenje brane okrivio ‘ruske teroriste’.

“Uništenje brane hidroelektrane Kakhovka samo potvrđuje za cijeli svijet da moraju biti protjerani iz svakog kutka ukrajinske zemlje. Niti jedan metar im se ne smije ostaviti, jer oni svaki metar koriste za teror”, napisao je na Twitteru.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH

