(VIDEO) NJEMAČKA POVUKLA ZNAČAJAN POTEZ: Od EU traže uvođenje sankcija Dodiku, evo što kaže Hrvatska

Nova njemačka vlada pozvala je danas Europsku uniju da uvede sankcije Miloradu Dodiku zbog njegove secesionističke politike i odluke o povlačenje nadležnosti s državnog nivoa.

Reuters direktno navodi Oružane snage, Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV), Upravu za indirektno oporezivanje te kaže kako Njemačka smatra da su te tri institucije ključni stupovi zajedničke sigurnosti, vladavine prava i ekonomskog sistema u BiH, koja je nakon rata podijeljena na dvije autonomne regije.

“Napori za odcjepljenjem su neprihvatljivi, a ti zahtjevi to znače i ja sam ovdje lobirala da se uvedu sankcije postojećem režimu i protiv gospodina Dodika”, rekla je njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock novinarima nakon sastanka s kolegama iz EU u Bruxellesu.

Ona je ponovila komentare svog prethodnika Heika Maasa, dan prije nego što bi ministri za europska pitanja EU trebali raspravljati o situaciji u Bosni.

Lideri EU će detaljnije razgovarati o situaciji na Balkanu na samitu s istočnim susjedima ove srijede.

“The situation in #BosniaHerzegovina is worrying, efforts to secede are unacceptable. For me, this means that the existing sanctions regime should now also be used against Mr Dodik.” – Foreign Minister @ABaerbock after today’s Foreign Affairs Council. #FAC pic.twitter.com/o9dwUP0JHM

