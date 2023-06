(VIDEO) ‘Nisam glazbeni urednik da biram muziku!’ Oglasili se Vučić i prijatelj mu ratni zločinac: ‘Ja sam prvi naručivao četničke pjesme’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što se društvenim mrežama poput požara proširila snimka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, na kojoj s ratnim zločincem Vojislavom Šešeljem pjeva pjesmu koja veliča četničkog vojvodu Pavla Đurišića i slavi zajedno sa Šešeljevom obitelji, oglasio se povodom toga i sam Vučić.

On je, komentirajući snimku obiteljskog slavlja predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja kojem je prisustvovao, kazao da je “otišao kumovima čestitati krštenje i vjenčanje, iako vode različitu politiku”.

“Oni su mislili da se ja stidim što sam pristojno otišao da kumovima čestitam krštenje i vjenčanje. Ja se toga ne stidim“, kazao je Vučić za TV Happy.





‘Nisam glazbeni urednik da biram muziku’

Vučić je dodao kako ima različitu politiku od Šešelja i da zato i nisu u istoj političkoj stranci, ali da to ne znači da mu bilo što loše želi u osobnom životu, i njemu i njegovoj obitelji koju izuzetno cijeni i o kojoj nema što loše reći.

Povodom četničke pjesme koja se čuje na tom slavlju, Vučić je rekao da “nije glazbeni urednik da bira muziku“.

Vučić, koji je do osnivanja Srpske napredne stranke bio član SRS, kazao je da neke članove obitelji Šešelj na toj proslavi vidio nakon “100 godina“ i da mu je zbog toga drago.

Šešelj: Vučić nije naručio nijednu pjesmu

No, oglasio se i Vojislav Šešelj o spornom događaju, koji je rekao da je na proslavi svog sina on naručivao četničke pjesme, a da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije naručio nijednu.

“Ja sam prvi naručivao četničke pjesme, a onda su i neki drugi. Vučić nije naručio nijednu pjesmu“, rekao je Šešelj za TV Happy.

“Svi srpski neprijatelji su odmah nadigli dreku… Sporne su im dvije stvari – što je (Vučić) došao na vjenčanje i krštenje sina četničkog vojvode i što su tamo pjevane četničke pjesme“, kazao je predsjednik SRS.









Šešelj je naveo da je on na proslavi povodom crkvenog vjenčanja svog sina Aleksandra pio samo „ruski kvas“, dok je Vučić pio samo „koka kolu“.

‘Sramota je za čovječanstvo što predsjednik Srbije pije sa zločincem Šešeljem’

Beogradski odvjetnik Čedomir Stojković je na društvenim mrežama napisao da je sramota za čovječanstvo to što predsjednik Srbije pije zajedno sa zločincem Šešeljem, a uz to, smatra, pokazuje i da su isti.

Prokomentirao je potom i pjevanje pjesme o Đurišiću.

“Četnik je to čije su jedinice počinile zločine tijekom Drugog svjetskog rata, a poslije se osobno udružio s jedincima NDH-a i konačno u operaciji Vajs 1943. godine se udružio s nacističkim snagama radi napada na naše stanovništvo. To je druga stvar, koju je mogao znati svatko tko je htio. To što ta pjesma ima primitivni sadržaj vojnih jedinica koje su činile genocid u Srebrenici je treća stvar”, rekao je Stojković.