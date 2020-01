(VIDEO) New York Times objavio snimku rušenja ukrajinskog aviona

Autor: Dnevno

The New York Times (NYT) objavili su kako su došli do videozapisa u kojem se vidi trenutak kada je ukrajinski avion pogođen blizu zračne luke u Teheranu.

Na objavljenoj snimci, navodno se vidi kako projektil pogađa objekt na nebu, otprilike u isto vrijeme kada je iznad tog područja letio ukrajinski zrakoplov, a nakon toga dolazi do manje eksplozije, ali, prema tvrdnjama NYT, avion pritom ne eksplodira već nastavlja s letom sljedećih nekoliko minuta i okreće se prema zračnoj luci.

Podsjećamo, ukrajinski avion koji se u utorak srušio iznad Teherana u Iranu oborila je raketa, izjavili su za Newsweek izvori iz Pentagona, viši američki obavještajac i iranski obavještajac.