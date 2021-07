(VIDEO) NEVRIJEME U HRVATSKOJ! Zbog bujice dvije osobe ostale zarobljene ispod podvožnjaka!

Autor: L.D.

Najavljeno nevrijeme praćeno obilnom kišom i ponegdje tučom stiglo je u petak predvečer i u Hrvatsku.

Nevrijeme je najviše problema za sada izazvalo u Novoj Gradiški, javlja N1.

Voda se nakupila na ulicama pa automobili, doslovce, u nekim dijelovima voze kroz ‘bazene’ stvarajući pritom valove. Tamošnji su vatrogasci do sada već imali više do pedeset poziva za intervenciju, javlja SB plus.

Velika količina oborinskih voda

U Slavonskom Brodu su hitne službe spremne dočekale nevrijeme.

“Dramatičnih situacija zasad nema. Nadamo se da će tako i ostati. Trenutno imamo nekoliko intervencija ispumpavanja vode iz poplavljenih podruma u Naselju Livada”, za SBplus kazao je Ivan Vuleta, zapovjednik slavonskobrodske Javne vatrogasne postrojbe.

Dvije osobe zarobljene u podvožnjaku

“Županijski centar 112 Slavonski Brod zaprimio je više desetaka poziva s područja Nove Gradiške i okolnih naselja zbog velike količine oborinskih voda. Poplavljeno je desetak podruma u Novoj Gradišci. Angažirani su vatrogasci, komunalno poduzeće te Hrvatske vode”, objavilo je Ravnateljstvo civilne zaštite na Twitteru.

Kako je na Twitteru objavila Civilna zaštita, u Belom Manastiru su nakon obilnih kiša dvije osobe ostale zarobljene zbog vode ispod podvožnjaka. Intervencijom vatrogasaca obje osobe su izvučene iz automobila bez ozljeda, a automobili su ostali ispod nadvožnjaka pod vodom.









