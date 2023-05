(VIDEO) NEVIĐENE MJERE SIGURNOSTI U BERLINU! Scholz se zakleo: Pomagat ćemo Ukrajini koliko god bude trebalo

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je njemačkom kancelaru Olafu Scholzu na potpori njegove zemlje u ukrajinskoj borbi protiv Rusije, poručivši da će Kijev uvijek biti zahvalan.

To je prvi posjet ukrajinskog čelnika Njemačkoj od početka rata.

Zelenski je rekao da “njemačko vodstvo može učiniti svijet sigurnijim, što će biti više suradnje za mir, to će više Njemačka postati lider u zaštiti mira te ćemo imati više stabilnosti u međunarodnim odnosima”.

Zatim je naglasio da je “Njemačka na drugom mjestu nakon SAD-a među saveznicima koji podržavaju Ukrajinu”, a na sastanku razgovarali su o “sposobnosti ukrajinskih snaga da vrate slobodu našem narodu”.

Ukrajinski predsjednik je rekao da su razgovarali i o tome da budu dio europskih i euroatlantskih struktura.

“Složili smo se oko toga. Dogovorili smo naš program razvoja suradnje i odnosa”.

Njemački kancelar Olaf Scholz obećao je tijekom susreta s ukrajinskim predsjednikom u nedjelju u Berlinu daljnju pomoć Njemačke Ukrajini.

„Mi ćemo vas toliko dugo podržavati koliko god to bude potrebno“, rekao je Scholz nakon susreta s ukrajinskim predsjednikom.

Scholz je rekao kako će Njemačka Ukrajinu i dalje pomagati na humanitarnom, političkom i financijskom planu te da će dalje pomagati oružjem. „Naša podrška neće popustiti. Njemačka solidarnost s Ukrajinom je jaka i trajna“, rekao je njemački kancelar.

Ona je ukazao i na novi paket vojne pomoći u vrijednosti od 2,7 milijarde eura, što je njemačka vlada potvrdila u subotu.

Ukrajinski predsjednik je apelirao na Njemačku da doprinese stvaranju „koalicije za isporuku borbenih zrakoplova Ukrajini“.

Scholz je reagirao suzdržano ukazujući na to da će se Njemačka usredotočiti na „do sada isporučene sustave naoružanja“.

Zelenski je istodobno naglasio da je Ukrajina spremna na mirovne pregovore koji se moraju temeljiti na ukrajinskim pozicijama i mirovnom planu, što znači potpuno povlačenje ruskih snaga.

Anton Geraschenko, savjetnik ministra unutarnjih poslova Ukrajine, na Twitteru je objavio kratki video sigurnosnih mjera koje su danas na snazi u Njemačkoj tijekom posjeta predsjednika Zelenskog.

President @ZelenskyyUa is in Berlin today.

There are unprecedented security measures in the city during his visit.

The whole city center is closed off, there are dozens of police cars.

📹: Radio Svoboda pic.twitter.com/BNfAMMi7Fp

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 14, 2023