(VIDEO) Netanyahu odbio mirovnu ponudu Hamasa: Kreće kopnena invazija?

Dok Palestinci danas obilježavaju Ramazanski Bajram, u pojasu Gaze izraelska vojska i dalje napada visoke zgrade. Od jutra gomilaju vojsku na granici s Gazom. Očekuje se da će tijekom dana dobiti odobrenje za upad vojske u to područje, javlja Times of Israel.

Planovi za invaziju Gaze su trenutno u pripremi te će biti prezentirani zapovjedništvu vojske tijekom dana. Nakon toga planovi idu na odobrenje političkom vrhu zemlje. Plan za upad vojske u Gazu dolazi u trenutku najžešćih sukoba Izraelaca i Palestinaca u posljednjih nekoliko godina, navodi Reuters. Agencija navodi da su planovi za kopnenu invaziju Gaze “u različitim fazama pripreme”. Takva kopnena akcija vojske u Gazi nije viđena od 2014. godine.

U izraelskoj ofenzivi ubijeno je najmanje 69 ljudi među kojima je smrtno stradalo i 17-ero djece, dok je ranjeno više od 390 osoba, rekao je ministar zdravlja pojasa Gaze. S druge je pak strane ubijeno najmanje sedam Izraelaca, iako je prema Izraelu ispaljeno više od tisuću raketa. No napadnuti gradovi obranili su se proturaketnim sustavom Iron Dome koji zaustavlja palestinske rakete te je zbog toga broj žrtava s izraelske strane puno manji. Osim toga Palestinci i Izraelci sukobili su se u nekim izraelskim gradovima.

I dok se stotine vjernika okupilo ispred džamije Al-Aqsa u starom gradu Jeruzalema gdje obilježavaju Ramazan, Turska je pozvala muslimanske zemlje da zauzmu jasan stav u vezi Gaze.

“Muslimanske zemlje moraju pokazati jedinstven i jasan stav oko sukoba Izraela s pokretom Hamasa”, rekao je potpredsjednik Turske Fuat Oktay kritizirajući svjetske sile zbog osude nasilja bez djelovanja.

Da se obje strane trebaju povući apelira i Britanski ministar za Bliski Istok. Hamas je sinoć ponudio primirje preko ruskog ministarstva vanjskih poslova, zatraživši prekid vatre na ‘međusobnoj osnovi’ nakon što su lansirali više od 1.000 raketa na gusto naseljene gradove i ubili sedam izraelskih civila.

“Kad pogodimo sve ciljeve, a druga se strana još uvijek ne preda, pokrenut ćemo kopnenu operaciju iako je ne tražimo”, rekao ej jedan od ministara izraelske vlade nakon sastanka s premijerom Benjaminom Netanyahu.

Nelson Mandela’s son speak up against Israel.Truly his Father’s Son#IsraelTerrorist #GazaUnderAttack #WeStandWithPalestine pic.twitter.com/IzqG58GTDh









— Malik Moazzam Ali (@M_Moazzam_Ali) May 12, 2021