Facebook/ The Greater Fairbanks Chamber of Commerce

(VIDEO) NEOBIČNI POLITIČAR: Kako je ‘napušeni’ Djed Mraz ušao u politiku i dvaput slavio na izborima!

novovOn ne glumi Djeda Mraza. On je doista Djed Mraz.

To ime, u engleskoj inačici, Santa Claus, piše mu na vozačkoj dozvoli, putovnici, kreditnim karticama. I ne samo to, on je uspješni lokalni političar na Sjevernom Polu (Noth Pole u okrugu Fairbanks na Alasci).

Također je i anglikanski redovnik i bivši policijac, a i korisnik je medicinske marihuane koja mu, kaže, pomaže nakon što je obolio od karcinoma.

Čovjek o kojem govorimo rođen je kao Thomas Patrick O’Connor u Washingtonu prije 70 godina. Živio je u mnogim državama SAD-a, a ime Santa Claus uzeo je prije 15 godina, dok je živio u Nevadi.

Prema njegovoj priči, dok je hodao ulicom i molio se razmišljajući o tome treba li promijeniti ime, pored njega je prošao automobil iz kojeg mu je neki mladić doviknuo: “Volim te, Santa Claus!”

Shvatio je to kao najbrži odgovor koji je ikad dobio na molitvu. Predao je papire za promjenom imena i ubrzo je Tom O’Connor postao povijest.

Na Aljasku, u North Pole, preselio se kako bi postao još autentičniji Djed. Dobio je pažnju medija i priliku da utječe na zajednicu. U gradsko vijeće prvi put ušao je 2016. godine, a na nedavno održanim izborima u studenom potvrdio je svoj mandat.

Inače, veliki je protivnik komercijalizacije Božića.

“Vjerujem da je Božić proslava Kristova rođenja, a ne komercijalna svjetovna stvar kakvom postaje u mnogim krajevima.”

Zato naglašava da ne pokušava projicirati sliku Djeda Mraza koju su stvorili oglasi Coca-Cole iz 1930-ih, već osobine svetog Nikole.

“Ljubav je najveći dar koji se može dati, a ne poklon”, njegovo je mišljenje.

Rekao je da mu se sviđaju ljudi i snijeg na Sjevernom polu te da su tu osjeća se kao kod kuće. A sudeći prema rezultatima izbora i njega vole na Aljasci.