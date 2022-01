(VIDEO) NEKOLIKO TISUĆA PROSVJEDNIKA NA ULICAMA: U Bagdadu marširali na obljetnicu Sulejmanijeve smrti

Tisuće pristaša bivše iračke milicije sklone Iranu Hašd al-Šabija okupili su se u subotu u Bagdadu, na drugu obljetnicu ubojstva iranskog generala Kasima Sulejmanija i njegova iračkog poručnika koji su ubijeni u američkom napadu bespilotnom letjelicom.

Većina sudionika nosila je velike bijele zastave s oznakom Hašda, ali mogle su se vidjeti i iranske zastave.

“Ne Americi!”, izvikivali su prosvjednici, a neki su nosili Sulejmanijeve i Muhandisove slike. “Terorizam Sjedinjenih Država mora prestati”, pisalo je na transparentu.

Bivši američki predsjednik Donald Trump naredio je napad u kojem je ubijen Sulejmani u blizini aerodroma u Bagdadu zajedno s njegovim iračkim poručnikom Abu Hamdijem al-Muhandisom.

Trump je tada rekao da je ubojstvo izvršeno kao odgovor na val napada na američke interese u Iraku.

Iran je na ubojstvo odgovorio tako što je nekoliko dana poslije raketirao iračke baze u kojima su stacionirani američki vojnici.

Ubojstvo Sulejmanija, tvorca iranske bliskoistočne vojne strategije, izazvalo je šokove diljem regije i strah od direktnog vojnog sukoba između desetljećima starih zakletih neprijatelja Washingtona i Teherana.

Iraq : In preparation for an upcoming march to commemorate the killing of the Iranian Quds Force commander Qassem Soleimani and the leader of the Iraqi Popular Mobilization Forces, Abu Mahdi Al-Muhandis.#العراق #قاسم_سليماني #Iraq #QasemSoleimani pic.twitter.com/v3M2AiN3ii









— Hashtag Elyoum (@Hashtagelyoum) January 1, 2022