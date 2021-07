(VIDEO) NEBO SE SRUČILO NA ZEMLJU! Na istoku Zagreba obilna kiša stvorila probleme, poplavile prometnice i podrumi!

Autor: L.D.

Civilna zaštita grada Zagreba priopćila je kako je kiša prouzročila probleme u istočnom dijelu Zagreba, Dugom Selu i okolici.

Mnoge prometnice i podrumi su poplavili, a bilo je dojava građana i o padanju stabala te granja na cestu, parkirane automobile i objekte.

Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je 50-tak poziva građana koji su tražili intervenciju vatrogasaca i komunalnih službi, javili su iz Civilne zaštite.

Iz Hrvatskog autokluba (HAK) javljaju kako se na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Lučko i Buzin u oba smjera vozi usporeno zbog povremeno jakih pljuskova.

Inače, prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su za nedjelju, 18. srpnja narančasto upozorenje za veći dio unutrašnjosti te za Velebitski kanal.

Prema Meteoalarmu, na zagrebačkom području će pasti do 50 mm kiše, na karlovačkom više od 75, mm, a na istoku zemlje od 40 do 70. U Gorskom kotaru mjestimično bi moglo pasti i do 90 mm kiše.