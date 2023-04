(VIDEO) NEBO IZNAD KIJEVA JE SIJEVALO! NASA komentirala slučaj: Nitko ne zna o čemu je riječ, ovog puta nisu Rusi

Misteriozan bljesak koji je u utorak navečer obasjao nebo iznad Kijeva, glavnog ukrajinskog grada, izazvao je mnogo nagađanja i spekulacija. Vlasti su prvotno sumnjale da se radi o padu NASA-inog satelita, no iz NASA-e su se oglasili i rekli da je njihov satelit još uvijek u orbiti te da se ne radi o tome.

There was a strange flash over Kyiv sky tonight, then an air raid alert went on.

Kyiv military administration says that according to preliminary information, it was a NASA satellite falling on the ground. The alert was on to keep people safe from its pieces.





NASA announced… pic.twitter.com/xhmFbUUT44

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 19, 2023