(VIDEO) Nastavljaju se borbe u glavnom gradu Sudana: Vatra progutala kultni toranj

Nakon teških borbi između vojske i suparničkih snaga u glavnom gradu Sudana zapalilo su se brojne zgrade.

Društvenim mrežama širi se snimka vatre koja guta kultni toranj naftne kompanije Greater Nile Petroleum.

#Sudan is burning as a result of the ongoing conflict between the army and the RSF. A landmark skyscraper in Khartoum, the Greater Nile Petroleum Oil Company Tower, was engulfed in flames on Sunday. This is a tragic loss of a national symbol and a human tragedy. pic.twitter.com/qOFZCSXXsW





— News Hrs (@newshrstweet) September 17, 2023