(VIDEO) ‘NAPUSTITE PLAŽE, LUKE I MARINE’, RAZORNI VALOVI PRIJETE: Upozorenje na cunami izdano za Čile, SAD i Japan

Autor: Dnevno.hr

Upozorenje na cunami objavljeno je u subotu ujutro za zapadnu obalu Sjedinjenih Država te za Čile, a američku saveznu državu Havaje već su zahvatile “manje poplave” nakon erupcije vulkana u arhipelagu Tonge, objavila je američka meteorološka služba.

“Napustite plaže, luke i marine” u spomenutim područjima, preporuka je Nacionalne meteorološke službe (NWS), koja “s olakšanjem” izvješćuje da Havaji nisu prijavili štetu te da je otočje pretrpjelo samo manje poplave.

Cunami bi mogao pogoditi države Kaliforniju, Oregon i Washington te Aljasku i kanadsku pokrajinu Britansku Kolumbiju, precizirao je NWS.

“Očekujemo utjecaj jakih struja i poplavu priobalnih i nižih područja”, stoji u upozorenju.

U Čileu je Nacionalni ured za hita stanja upozorio na mogućnost da “manji cunami” pogodi Uskršnji otok i druge čileanske arhipelage.

“Iz opreza objavljuje se poziv na evakuaciju plaža arhipelaga Juan Fernández, otočja San Félix, Uskršnjeg otoka i čileanske Antarktike zbog erupcije vulkana na otočju Tonga i mogućnosti da se dogodi manji cunami”, objavio je čileanski ured.

Breaking: Flooding is occurring in Santa Cruz, California, due to tsunami from Tonga volcanic eruption. pic.twitter.com/FAQhALg0GV — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 15, 2022







Japan izdao upozorenje zbog cunamija

Upozorenje zbog cunamija izdano je za kompletnu japansku obalu, kao i za južni dio Amami otočja te otočni lanac Takaru.

Cunami izazvano erupcijom podvodnog vuklana već je udario otočje Tongu, štoje potaknulo brojne druge zemlje da izdaju upozorenja, među njima je i SAD te Japan.

Inače, erupcija vulkana bila je toliko velika i snažna da je bila vidljiva iz svemira.









Stanovnici su upozoreni da napuste svoje domove i da nađu sklonište na višim predjelima za nedjelju 16. siječnja kada se očekuju valovi visoki i do tri metra. Neki lokalni mediji javljaju da su valovi već stigli do obala Tohokua i Okinawe.

Tsunami Warning has been isuued on January 16, 00:15 am, A tsunami with an estimated height 1-3m is expected to strike the coastal regions of Kagoshima-Amami Islands & Tokara Islands.#JNTO — Japan Safe Travel (JST) (@JapanSafeTravel) January 15, 2022

Stanovnici bježali na povišena područja

Stanovnici otočja Tonga u subotu su se premjestili na viša područja jer je nova erupcija izazvala cunami od gotovo 1,2 metra. Erupcija se čula stotinama kilometara od vulkana Hunga Tonga-Hunga Ha’apai.

Trajala je osam minuta i bila je toliko glasna da se čula “poput daleke grmljavine” i na otočju Fidži, udaljenom više od 800 kilometara, rekle su vlasti te države.

This family were in church. They’d just finish having choir practice and the tsunami hit 😩❤️🇹🇴 pic.twitter.com/DLLFRJ9BAc — KNOWKNEE (@JohnnyTeisi) January 15, 2022

Vulkan erumpirao u vodama otočja Tonga

Vulkan u vodama otočja Tonga erumpirao je u subotu te je oglašena uzbuna za cunami za više otočnih država Južnog Pacifika, posebno za Tongu i Američki Samou.

Nakon erupcije vulkana valovi cunamija primijećeni su u glavnome gradu Tonga otočja, Nuku’alofi, kao i u Pago Pagu u Američkoj Samoi.

Erupcija podvodnog vulkana Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, smještenog 65 kilometara sjeverno od Nuku’alofe, izazvala je cunami od 1,2 metra, objavio je Australski meteorološki institut. Društvene mreže su pune fotografija valova koji zapljuskuju obalu i kuće.