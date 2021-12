(VIDEO) NAPADAČ MAMIO UČENIKE DA OTVORE VRATA! Jedna riječ ga odala da nije šerif: Jeziva snimka ledi krv u žilama! Pobjegli u zadnji čas!

Američku javnost potresa nova pucnjava u školi u kojoj je 15-godišnjak ubio troje svojih kolega u dobi od 14 do 17. Do pucnjave je došlo u srednjoj školi Oxford u Michiganu. Preminuli su 16-godišnji Tate Myre i dvije djevojke, Hana Juliana (14) i Madisyn Baldwin (17).

Na društvenim mrežama pojavila se jeziva snimka koja prikazuje učenike koji se skrivaju u zabarikadiranoj učionici. U jednom trenutku, čuje se kako napadač nagovara učenike da otvore vrata lažno se predstavljajući kao šerif.

“Šerifov ured. Možete izaći”, govorio je školskim kolegama dok su se skrivali između stolova, a on stajao ispred vrata razreda.

Oni su mu odgovorili kako trenutno ne mogu poduzeti taj rizik. Međutim, ubojica je u jednom trenutku iskoristio riječ “bro” (brate) što je učenicima dalo do znanja da se ne radi o šerifu već napadaču. Istog trena shvatili su da je on i onda je nastala panika. Djeca su počela izlaziti kroz prozor učionice i bježati. Na svu sreću, nitko od njih nije stradao.

A student from inside Oxford High School, USA captured this footage of the possible shooter trying to get into the classroom by impersonating a sheriff

The students did not open the door and escaped through a window. pic.twitter.com/fHVZ9FmUjg

— Stan VoW (@Stan_VoWales) December 1, 2021