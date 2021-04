(VIDEO) Nakon što je u Tesli poginulo dvoje ljudi oglasio se Musk: ‘Autopilot nije bio uključen’

Nakon strašne nesreće koja se dogodila prije nekoliko dana u Teksasu, kad se Tesla bez vozača za volanom zabila u drvo, gdje je pritom poginulo dvoje ljudi, oglasio se i Elon Musk, izvršni direktor američkog proizvođača električnih automobila Tesla.

U detaljima nesreće koje je objavila policija stoji kako je Tesla Model S vozio ogromnom brzinom, sletio s ceste i zabio se u drvo, da bi se potom i zapalio. U ponedjeljak je Muskt tvitao kako podaci iz tog automobila pokazuju da “autopilot nije bio uključen” te da automobil u tom trenutku nije imao punu mogućnost samoupravljanja. Musk se tu referira na dodatak Teslinim vozilima koji košta 10.000 dolara te dopušta vozilima da se samoparkiraju te mijenjaju vozne trake na cesti.

Naime, na službenim stranicama Tesle piše da autopilot ne čini vozilo potpuno autonomnim, te da se ruke na volanu moraju držati tokom cijele vožnje. Vlasti će izdati nalog kojim će od Tesle tražiti sve podatke iz računalnog sustava tog vozila.

Tesla with Autopilot engaged now approaching 10 times lower chance of accident than average vehicle https://t.co/6lGy52wVhC

— Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2021