(VIDEO) NAJEŽIT ĆETE SE KADA ČUJETE! Zarobljeni u karanteni, Talijani svi u isti glas pjevaju iz svojih stanova

Autor: Dnevno

Zbog epidemije koronavirusa koja se rapidno proširila, Italija je prije nekoliko dana postala crvena zona. Čitava je zemlja u karanteni, ljudi se nalaze zatvoreni u svojim kućama i stanovima te čekaju bolje i ljepše dane.

No, veseli Talijani, unatoč tuzi i tragediji koja ih je zatekla, nisu klonuli duhom. Društvenim su se mjerama počele širiti snimke na kojima se čuje kako kvartovi diljem gradova u zemlji, pokušavajući nekako skratiti vrijeme u karanteni odnosno samoizolaciji, pjevaju.

U Sieni se tako mogla čuti pjesma “Viva la nostra Siena”.

People of Siena, Italy sing a song Viva la nostra Siena (hooray for our Siena) together, from their windows to raise their spirits during the Italian #COVID19 lockdown 🙏🏻 pic.twitter.com/jBSbkvds4d — Coronavirus (@SARS_COVID19) March 13, 2020

U Napoliu su se također mogle čuti lokalne pjesme, koje su stanovnici zdušno pjevali na svojim balkonima.

Hey World! I want to make you smile. Do you remember the thrilling cries from Wuhan homes? Look what is happening in Napoli (Italy). Everybody singing local songs from balconies during lockdown. ❤️🇮🇹 pic.twitter.com/sqGDQAB1lx — 𝙳𝚊𝚗 𝙲𝚎𝚛𝚎𝚜 (@dan_ceres) March 12, 2020

Posebno emotivna jest snimka iz Rima, gdje stanovnici pjevaju pjesmu “Bella Caio”.

My neighbours in Rome singing Bella Ciao ❤️🤍💚 pic.twitter.com/gu1NqNjlHQ — Jessica Phelan (@JessicaLPhelan) March 13, 2020

Korisnici na društvenim mrežama ne prestaju se diviti Talijanima, koji unatoč velikoj nesreći koja ih je zadesila, ne prestaju klonuti duhom te daju sve od sebe kako bi si olakšali ove teške dane.