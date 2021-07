(VIDEO) NAJDRAMATIČNIJA SNIMKA KATAKLIZME U NJEMAČKOJ! Ni ne slutite koliko je loše: Ljudi su neutješni! Broj žrtava raste!

Broj stradalih u poplavama na zapadu Njemačke i dalje raste. Prema trenutnim podacima, poginule su najmanje 133 osobe, a spominje se i broj 150 nakon što je samo u okrugu Ahrweiler potvrđeno 90 stradalih.

U regiji Sjeverna Rajna-Vestfalija službenici u petak potvrdili 43 smrtna slučaja.

Obilne kiše potpuno su poplavile dijelove Njemačke, Belgije, Francuske, Švicarske, Luksemburga i Nizozemske.

Spasilačke službe neumorno rade kako bi spasile što više ljudi. Razmjeri štete i količina vode doista su ogromni.

Na terenu je preko 19.000 spasilaca raspoređeno u njemačkoj pokrajini Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.

Policija iz grada Koblenz prijavila je više od 90 mrtvih u subotu ujutro. Strahuju da ima još mrtvih.

Ukupno su zabilježili 618 ozlijeđenih osoba. Očekuju da će i taj broj rasti. Više od dva dana nakon početka poplava veliki broj ljudi i dalje nestaje, dodaju u svom priopćenju.

Kancelarka Angela Merkel je u petak tijekom videokonferencije s Laschetom obećala podržati sve pogođene poplavama.

Kasnije u subotu, predsjednik Frank-Walter Steinmeier zaputit će se prema Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.

Vjerojatno će doći u okrug Rhein-Erft, a potom bi on i regionalni premijer Armin Laschet trebali posjetiti Erftstadt u kojem je voda posljednjih dana uništila mnoge automobile i kuće.

Nekad lijepi pitoreskni Njemački gradovi i mjesta potpuno su pod vodom. Voda je uništila sve, stambeni objekti prekriveni su blatom i razrušeni do neprepoznatljivosti kao što možete pogledati i u snimkama u nastavku.

Svjetska meteorološka organizacija objavila je na Twitteru fotografiju prije i poslije poplave u njemačkoj saveznoj državi Falačko Porajnje.

