(VIDEO) NA ZOOLOŠKI U KIJEVU PADAJU KRHOTINE! Kličko javio dramatične vijesti: ‘Protuzračna obrana djeluje protiv ciljeva’

Sustav protuzračne obrane odbio je ruske zračne napade na Kijev i druge dijelove Ukrajine, izvijestili su ukrajinski dužnosnici rano jutros.

“Protuzračna obrana djeluje protiv ciljeva”, napisao je Andrij Jermak, predstojnik ureda predsjednika Volodimira Zelenskog, na svojem kanalu na Telegramu. Nije navodio druge pojedinosti.

Ukrajinske vojne vlasti napisale su na Telegramu da protuzračna obrana odbija napade na glavni grad.

Kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu je javio da su se u nekoliko općina čule eksplozije te da su na zoološki vrt u općini Ševčenivski pale krhotine, a u općini Solomjanskij se od krhotina zapalilo nekoliko automobila.

Reutersov svjedok u Kijevu izvijestio je da se čulo nekoliko eksplozija koje su zvučale kao protuzračna obrana.

Massive number of outgoing Ukrainian SAMs during tonight’s Russian air raid on Kyiv. pic.twitter.com/G0sahlmTZo

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 16, 2023