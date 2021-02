(VIDEO) NA ŠTO OVO LIČI? DONATOR IZ ITALIJE U ŠOKU: Poslao pomoć za Petrinju, a kada je došao shvatio da je sve uništeno!

Autor: V.K

Talijan Lorenzo Gentile jedan je od čelnih ljudi udruge “Triestin on the road” koja je za Petrinju organizirala humanitarnu pomoć odmah nakon potresa. Riječ je o udruzi koja je sudjelovala u brojnim međunarodnim akcijama, a Gentile je ovih dana osobno došao u Petrinju kako bi se osobno uvjerio u to kako je podijeljena pomoć koju su skupili.

Međutim, kada je došao u Petrinju prema njegovim riječima dočekalo ga je neugodno iznenađenje. Ustanovio je kako je velik dio te pomoći pokraden, a ostatak uništen. Iz policije su nam potvrdili kako je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Da je nastao problem s humanitarnom pomoći, potvrđuje i predsjednik udruge Slobodna Država Rijeka koja je sudjelovala u dovozu humanitarne pomoći.

On je za Rijeku danas ispričao kako je roba prevezena prošli petak iz Trsta u Petrinju, a donator Gentile je tražio da se pričeka s raspodjelom kako bi i on mogao prisustvovati. Međutim, to nije ispoštovano, “905 kutija humanitarne pomoći je uništeno, prehrambeni artikli su nestali uključujući i hranu za životinje”, ispričao je Andrea Ponisch iz riječke udruge.

Donatora iz Trsta optužuju da je dostavio lošu robu









Da stvar bude gora, priča Ponisch, “donatora iz Trsta su nakon dolaska u Petrinju, gdje je kombijem dostavio novi kontingent humanitarne pomoći, izvrijeđali, popljuvali, izvrgnuli ga ruglu, oklevetali i prijetili mu. Optužuju ga da je poslana humanitarna pomoć bila popišana, blatna, poderana i salve drugih gluposti. Nakon moje molbe da se nađe s njim, osoba koja ga je optužila odbija stupiti u kontakt sa Lorenzom uz opravdanje da je ‘osramoćena’ i da će nas svih tužiti”, priča Ponisch.

Prema snimkama koje je objavio Gentile, njihove donacije nalaze se u prostorijama Osnovne škole u Moščenici, a na prvi pogled roba je doista razbacana i stoji na ogromnoj nepreglednoj hrpi.









Iz policije javljaju kako su zaprimili prijavu

Za više informacija o ovom slučaju, kontaktirali smo Policijsku upravu sisačko moslavačku iz koje nam kažu kako su doista zaprimili prijavu da je ukradena i uništena humanitarna pomoć.

“Policijska uprava zaprimila je saznanja o mogućoj krađi i uništenju humanitarne pomoći na području Petrinje te slijedi daljnje kriminalističko istraživanje na okolnosti utvrđivanju svih činjenica”, javili su iz policije.