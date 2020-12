(VIDEO) NA KOLJENIMA: Kakve veze biblijsko čudo i pad Jerihona imaju s američkim izborima?

Konzervativni aktivisti koji bez dokaza tvrde da je izabrani predsjednik SAD-a Joe Biden ukrao izbore okupili su se u subotu na više prosvjeda, među kojima u Washingtonu gdje je govorio nedavno pomilovani bivši Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost.

Organizatori prosvjeda pod nazivom “Zaustavite krađu”, povezani s Trumpovim operativcem Rogerom Stoneom, i pojedine crkvene skupine pozvali su svoje pristaše da dođu na “Jerihonske marševe” i molitvene skupove.

Prosvjedi su planirani u Washingtonu i glavnim gradovima država Georgije, Michigana, Wisconsina, Nevade i Arizone u kojima je Trumpova kampanja osporavala rezultate glasovanja.

Više od 50 presuda saveznih i državnih sudova potvrdilo je Bidenovu pobjedu nad Trumpom. Vrhovni sud je u petak odbacio od Trumpa podržanu tužbu bez presedana države Teksas koja traži da se poništi glasovanje u četiri druge svazene države u kojima je pobijedio Biden.

“Kakva god da je bila jučerašnja presuda… svi duboko, duboko udahnimo”, rekao je prosvjednicima pred zgradom Vrhovnog suda bivši Trumpov savjetnik umirovljeni general Mike Flynn.

Flynn, koji je dva puta priznao da je lagao FBI-ju o kontaktima s bivšim ruskim veleposlanikom, prvi put je govorio u javnosti otkako mu je Trump udijelio oprost 24. studenoga.

“Od vas tražim da se vratite od kuda ste došli” i postavite zahtjeve, rekao je neodređeno Flynn manjoj skupini prosvjednika. Vrhovni sud ne služi “kolektivnoj slobodi nego individualnim slobodama, i tako su ga napravili”, rekao je Flynn.

Trump odbija priznati izborni poraz tvrdeći bez dokaza da je poražen zbog masovne prijevare. Trump je na Twitteru poručio da nije obaviješten o prosvjedima no da će se “susresti s njima!”.

Wow! Thousands of people forming in Washington (D.C.) for Stop the Steal. Didn’t know about this, but I’ll be seeing them! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020