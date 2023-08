(VIDEO) Munjevito se širi video Putina: Zbog jedne stvari svi misle da je to njegov dvojnik

Mnogi spekuliraju da ruski predsjednik Vladimir Putin ima dvojnike, a njegovo uključivanje na samit BRICS-a putem video veze samo je rasplamsalo ove teorije.

Društvenim mrežama ekspresno se proširila snimka njegova javljanja.

Naime, Putin u jednom trenutku pogledava na lijevu ruku kako bi provjerio koliko je sati, a poznato da je da sat nosi na desnoj ruci.

🤡😅 When will the FSB teach Putin’s doubles on which hand he wears a watch? pic.twitter.com/GO0hoGdtde

Stoga su se odmah pojavile teorije da je to zapravo njegov dvojnik, koji je zaboravio na kojoj ruci Putin nosi sat.

Komentari pljušte.

“Putinov dvojnik je čitavo vrijeme radio tako sjajan posao, a onda je odustao od igre čim je pokušao pronaći sat na lijevoj ruci jer pravi Putin ga nosi na desnoj”, piše u jednom od komentara na Twitteru.

“Ups, Putinovom dvojniku nisu rekli da on nosi sat na desnoj ruci!”.

Putin forgot he wears his watch on his right hand.

Or that isn’t Putin?

What’s going on? pic.twitter.com/oINZO8UJWO

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 22, 2023