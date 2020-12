(VIDEO) Most predstavio kandidata za gradonačelnika metropole, Troskot: Zagreb je posramljen, opustošen, vrijeme je da vratimo boje koje zaslužuje

Most predstavlja Zvonimira Troskota kao svog kandidata za gradonačelnika Zagreba, a podršku će mu doći dati svi zastupnici Mosta u Hrvatskom saboru.

“Zahvaljujem Mostu na povjerenju za bitku za Zagreb, Most se odlučio za strategiju vraćanju svojem izvorištu, a to su lokalni izbori. Stranka me odabrala jer imam 10 godina iskustva rada u poslovnom svijetu, pregledavao sam financijske izvještaje najvećih korporacija, Most smatra da je financijska pismenost glavni atribut koji bi osoba trebala imati kada ide u bitku za Zagreb nakon 20 godina Milana Bandića. Tijekom bitke za Zagreb tri su strategije: financije, revizija, upravljanje dugom. Borio sam se protiv struktura, lokalnih šerifa kakvog gledamo 20 godina u Zagrebu. Stranka je prepoznala moju poziciju povjerenika za Grad Zagreb gdje sam u nekoliko mjeseci uspio podignuti strukturu stranke. Zagreb je posramljen, opustošen, vrijeme je da vratimo boje koje zaslužuje”, rekao je Troskot.

“Pozivamo sve građane koji su nezadovoljni kako se upravlja gradom da prouče liste. Snaga nas i kandidata je što dolazimo iz drugačije priče koji nema veze s Bandićem ni onima koji mu služe kao žetončići. Birači bi se trebali zapitati što oni nude, nitko nije veći kritičar Bandića od nas. Najvećim dijelom ćemo kampanju trošiti na konstruktivnu priču- što mi nudimo. Kome zadnjih 20 godina nije jasno što je problem s Bandićem, teško će to shvatiti u idućih pet mjeseci. Izaći ćemo s kvalitetnim i preciznijim planom. Zapitajmo se pred biračkim listićem što ta osoba zna i može napraviti. Troskot u malom prstu ima znanje o financijama. Ulazimo u priču na vrijeme, pozivamo na zajedništvo”, rekao je Nino Raspudić.

Marija Selak Raspudić rekla je kako su u potragu za najboljim kandidatom išli iskreno, nisu radili grandiozne ankete ili ispitivanja mnijenja. Troskot je stručnjak za financije, revizor koji Zagrebu nasušno treba.

“To je čovjek međunarodnog iskustva, kada smo tražili osobu koja će omogućiti da Zagreb konačno prodiše, tražili smo timskog igrača, vrijeme šerifa je gotovo”.



‘Troki je veliki radnik, ima liderske osobine’

Podsjetimo, Most je već prije nekoliko dana najavio da će njihov kandidat za gradonačelnika Zagreba bit će trenutni saborski zastupnik Zvonimir Troskot.

U objavi na Facebooku napisali su:

“Naš Zvonimir Troskot bio je financijski menadžer i revizor velikih svjetskih kompanija, vodio je jednu od najvećih referendumskih inicijativa u Hrvatskoj te bio golman Dinama i hrvatske juniorske nogometne reprezentacije do 18 godina. Zvonimir je u krugovima Mosta iznimno poštovan zbog svojeg pristupa ljudima, koji je pun empatije i razumijevanja za druge.

S druge strane Zvonimir, odnosno Zvone ili Troki kako ga od milja zovu prijatelji i stranački kolege, čovjek je koji teži strukturi i organizaciji. Ima izražene liderske osobine, veliki je radnik koji ljude u Most privlači vlastitim primjerom. Pozitivnog je duha, a sve osvaja iskrenošću. Za svaki problem, odmah traži rješenje. Želi vratiti povjerenje građana u politiku i političare”.