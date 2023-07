Društvenim mrežama kruži dramatična snimka s poznate plaže La Jolla u San Diegu (SAD), gdje su kupači morali bježati od razjarenih morskih lavova.

Lokalni mediji javljaju da se incident dogodio u nedjelju, kada su turisti nagrnuli na jednu od najpoznatijih plaža u Kaliforniji. Jedan od razloga popularnosti ove plaže među kupačima su i morske životinje koje žive u blizini.

Video shows a sea lion charging at tourists in La Jolla, California on Sunday pic.twitter.com/RlNa7l1L74





— MassiVeMaC (@SchengenStory) July 25, 2023